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      Самого сексуального члена правительства выбирают в Удмуртии

      13:00, 01 ноября, 2017
      13:00, 01 ноября, 2017
      763
      0
      #секс\n#Правительство\n#общество\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#Михаил Хомич
      763
      0

      Итоги голосования подведут в субботу, 4 ноября.

      Ижевск. Удмуртия. Информагентство «Сусанин» запустило голосование за самого сексуального члена правительства Удмуртии. Приурочено оно ко всемирному дню мужчин, который отмечается 4 ноября.

      Проголосовать за одного из претендентов можно в нашей группе в социальной сети ВКонтакте. На звание победителя претендуют:

      – Алексей Горбачев, и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии;

      – Игорь Краснов, и.о. министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии;

      – Иван Маринин, и.о. министра энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов Удмуртии;

      – Анатолий Строков, и.о. заместителя председателя правительства Удмуртской Республики;

      – Александр Свинин, и.о. заместителя председателя правительства Удмуртской Республики;

      – Иван Ястреб, и.о. министра строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртии;

      – Вячеслав Правдзинский, советник главы Удмуртии;

      – Ярослав Семенов, председатель правительства Удмуртской Республики;

      – Михаил Хомич, постоянный представитель главы Удмуртии при президенте России.


      Итоги голосования подведут в субботу, 4 ноября.

      13:00, 01 ноября, 2017
      763
      0
      #секс\n#Правительство\n#общество\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#Михаил Хомич

       

       

       

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