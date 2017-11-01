Самого сексуального члена правительства выбирают в Удмуртии

Итоги голосования подведут в субботу, 4 ноября.

Ижевск. Удмуртия. Информагентство «Сусанин» запустило голосование за самого сексуального члена правительства Удмуртии. Приурочено оно ко всемирному дню мужчин, который отмечается 4 ноября.

Проголосовать за одного из претендентов можно в нашей группе в социальной сети ВКонтакте. На звание победителя претендуют:

– Алексей Горбачев, и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии;

– Игорь Краснов, и.о. министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии;

– Иван Маринин, и.о. министра энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов Удмуртии;

– Анатолий Строков, и.о. заместителя председателя правительства Удмуртской Республики;

– Александр Свинин, и.о. заместителя председателя правительства Удмуртской Республики;

– Иван Ястреб, и.о. министра строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртии;

– Вячеслав Правдзинский, советник главы Удмуртии;

– Ярослав Семенов, председатель правительства Удмуртской Республики;

– Михаил Хомич, постоянный представитель главы Удмуртии при президенте России.

Итоги голосования подведут в субботу, 4 ноября.