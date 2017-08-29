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      Празднование Курбан-байрама в Удмуртии не пресечется со школьными линейками

      14:40, 29 августа, 2017
      Ксения Чернова
      14:40, 29 августа, 2017
      Ксения Чернова
      39
      0
      #МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#День знаний\n#МВД Удмуртии\n#праздники\n#Курбан-байрам
      Фото: susanin.news
      39
      0

      В этом году мусульманский праздник выпал на 1 сентября.

      Ижевск. Удмуртия. Праздничные мероприятия, посвященные мусульманскому празднику Курбан-байрам, не пересекутся со школьными линейками. Об этом журналистам рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Удмуртской Республике Сергей Козлов.

      В этом году праздник выпал на День знаний, 1 сентября.

      «Проведена рабочая встреча с хазратом. В принципе, они все мероприятия закончат до 10 часов. Какого-либо влияния, пересечения с линейками не будет», - отметил Козлов.

      Он добавил, что на в каждой школе и на прилегающих к ним территориях в этот день будут дежурить стражи порядка. Кроме того, полицейские совместно с кинологами и саперами за сутки осмотрят все образовательные учреждения.

      14:40, 29 августа, 2017
      Ксения Чернова
      39
      0
      #МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#День знаний\n#МВД Удмуртии\n#праздники\n#Курбан-байрам

       

       

       

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