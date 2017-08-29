Празднование Курбан-байрама в Удмуртии не пресечется со школьными линейками

В этом году мусульманский праздник выпал на 1 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Праздничные мероприятия, посвященные мусульманскому празднику Курбан-байрам, не пересекутся со школьными линейками. Об этом журналистам рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Удмуртской Республике Сергей Козлов.

В этом году праздник выпал на День знаний, 1 сентября.

«Проведена рабочая встреча с хазратом. В принципе, они все мероприятия закончат до 10 часов. Какого-либо влияния, пересечения с линейками не будет», - отметил Козлов.

Он добавил, что на в каждой школе и на прилегающих к ним территориях в этот день будут дежурить стражи порядка. Кроме того, полицейские совместно с кинологами и саперами за сутки осмотрят все образовательные учреждения.