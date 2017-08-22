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      Смертельное ДТП в Удмуртии и видеообращение боевика, нападавшего на людей в Сургуте: что произошло минувшей ночью

      08:00, 22 августа, 2017
      Яна Шамаева
      08:00, 22 августа, 2017
      Яна Шамаева
      520
      0
      #терроризм\n#Ижевск\n#авария\n#террор\n#Удмуртия\n#татуировки\n#пожары\n#террористы\n#смерть.
      Фото: vk.com (Малая Пурга Где Гай Стоят)
      520
      0

      "Сусанин" рассказывает о главных новостях, которые случились в республике, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! За окном вторник, 22 августа. Сегодня по всей России отмечают День государственного флага. Праздничные мероприятия по этому поводу пройдут и в Удмуртии. На набережной Ижевска развернут огромный триколор. Так что если планов на вечер у вас еще нет, одним глазом смотрим программу праздника и решаем, чем себя занять, а другим глазом читаем новости о том, что произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали. 
      Смертельное ДТП
      Авария произошла ночью на границе Малопургинского и Можгинского районов. Фото помятого автомобиля выложили в соцсети. По словам очевидцев, в машине находился погибший на месте происшествия водитель авто. Подробности пока неизвестны.

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      Фото: vk.com (Малая Пурга Где Гай Стоят)
      Огни Машиностроителя
      Пожар в доме №109 произошел этой ночью по улице городок Машиностроителей. Фото пожарной машины опубликовали в "Ижевск Где Гай Стоят". Сообщается, что в доме замкнула проводка. Подробности происшествия выясняются.
       
      Видеообращение ИГИЛ
      Издание Furat Media опубликовало видео, на котором мужчина с закрытым лицом, присягает на верность лидеру террористов Абу-Бакру аль-Багдади. Неизвестного представили как Масауда аль-Сургути, и, как утверждается, именно он нападал ранее с ножом на прохожих в Сургуте, пишет Life.ru.
      Боевик призвал своих единомышленников к нападениям на мирных граждан. На видео кроме него можно увидеть висящий на стене флаг ИГИЛ (организация запрещена в России) и топор.
      Защитники тату-салона
      Шесть тысяч жителей Копенгагена подписали петицию против закрытия тату-салона, который работает более 130 лет. Первый мастер в салоне Tatoo Ole открыл свои двери для посетителей еще в 1884 году, пишет "Российская газета".
      Авторы петиции говорят, что "историческое место" обязательно нужно сохранить. На территорию тату-салона претендует владелец расположенного в том же здании ресторана. В дальнейшем спор будет решаться в суде.

       

      08:00, 22 августа, 2017
      Яна Шамаева
      520
      0
      #терроризм\n#Ижевск\n#авария\n#террор\n#Удмуртия\n#татуировки\n#пожары\n#террористы\n#смерть.

       

       

       

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