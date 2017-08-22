Смертельное ДТП в Удмуртии и видеообращение боевика, нападавшего на людей в Сургуте: что произошло минувшей ночью

"Сусанин" рассказывает о главных новостях, которые случились в республике, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! За окном вторник, 22 августа. Сегодня по всей России отмечают День государственного флага. Праздничные мероприятия по этому поводу пройдут и в Удмуртии. На набережной Ижевска развернут огромный триколор. Так что если планов на вечер у вас еще нет, одним глазом смотрим программу праздника и решаем, чем себя занять, а другим глазом читаем новости о том, что произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Смертельное ДТП







Фото: vk.com (Малая Пурга Где Гай Стоят) Авария произошла ночью на границе Малопургинского и Можгинского районов. Фото помятого автомобиля выложили в соцсети. По словам очевидцев, в машине находился погибший на месте происшествия водитель авто. Подробности пока неизвестны.Фото: vk.com (Малая Пурга Где Гай Стоят)

Огни Машиностроителя

Пожар в доме №109 произошел этой ночью по улице городок Машиностроителей. Фото пожарной машины опубликовали в "Ижевск Где Гай Стоят". Сообщается, что в доме замкнула проводка. Подробности происшествия выясняются.

Видеообращение ИГИЛ

Боевик призвал своих единомышленников к нападениям на мирных граждан. На видео кроме него можно увидеть висящий на стене флаг ИГИЛ (организация запрещена в России) и топор.

Защитники тату-салона

Шесть тысяч жителей Копенгагена подписали петицию против закрытия тату-салона, который работает более 130 лет. Первый мастер в салоне Tatoo Ole открыл свои двери для посетителей еще в 1884 году, пишет "Российская газета"

Авторы петиции говорят, что "историческое место" обязательно нужно сохранить. На территорию тату-салона претендует владелец расположенного в том же здании ресторана. В дальнейшем спор будет решаться в суде.