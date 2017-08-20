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      Огромный триколор развернут на набережной Ижевска в день флага России

      14:30, 20 августа, 2017
      Яна Шамаева
      14:30, 20 августа, 2017
      Яна Шамаева
      220
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#набережная\n#Флаг\n#праздники\n#празднование
      220
      0

      Празднования пройдут 22 августа.

      Ижевск. Удмуртия. Огромный триколор развернут на набережной Ижевска в день государственного флага России во вторник, 22 августа. В этом году его размеры составят 456 кв м., сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
      Программа праздника:
      - 6:30 - размещение полотнища (456 кв м.) на газоне набережной Ижевского пруда;
      - 17:30-18:00 - сбор участников шествия с триколором и построение с флагом у здания Государственного Совета Удмуртии;
      - 18:00-18:20 - начало шествия по маршруту от здания Госсовета Удмуртии - по улице Наговицына – по  левой стороне Центральной площади – по правой стороне эспланады – по  правой стороне площади у монумента «Навеки с Россией».
      Площадка у монумента "Навеки с Россией"
      - 18:20-18:40 - митинг на площадке у монумента «Навеки с Россией», торжественное  поднятие Государственного флага Российской Федерации;
      - 18:45 - спуск на набережную Ижевского пруда.
      Площадки на набережной
      - 18:00-19:30 - творческие и развлекательные площадки на набережной;
      - 18:30-19:00 - любительский забег (дети дошкольного возраста и родители);
      - 19:00 - старт мотопробега колонны байкеров;
      - 19:20 - забег профессионалов (воспитанники детских юношеских спортивных школ по направлению легкая атлетика);
      - 19:30-21:30 - молодежная лайт-дискотека на набережной.
      Площадка около Дома молодежи
      - 15:00-19:00 - фестиваль рисунков мелками на асфальте «Моя родина», аква-грим в виде триколора, чтение стихов о российском флаге, интеллектуальная игра «Три цвета русской славы», мастер-класс по изготовлению российского флага, тематическая концерт и интерактивная программа.

      14:30, 20 августа, 2017
      Яна Шамаева
      220
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#набережная\n#Флаг\n#праздники\n#празднование

       

       

       

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