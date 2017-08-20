Огромный триколор развернут на набережной Ижевска в день флага России

Празднования пройдут 22 августа.

Ижевск. Удмуртия. Огромный триколор развернут на набережной Ижевска в день государственного флага России во вторник, 22 августа. В этом году его размеры составят 456 кв м., сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Программа праздника:

- 6:30 - размещение полотнища (456 кв м.) на газоне набережной Ижевского пруда;

- 17:30-18:00 - сбор участников шествия с триколором и построение с флагом у здания Государственного Совета Удмуртии;

- 18:00-18:20 - начало шествия по маршруту от здания Госсовета Удмуртии - по улице Наговицына – по левой стороне Центральной площади – по правой стороне эспланады – по правой стороне площади у монумента «Навеки с Россией».

Площадка у монумента "Навеки с Россией"

- 18:20-18:40 - митинг на площадке у монумента «Навеки с Россией», торжественное поднятие Государственного флага Российской Федерации;

- 18:45 - спуск на набережную Ижевского пруда.

Площадки на набережной

- 18:00-19:30 - творческие и развлекательные площадки на набережной;

- 18:30-19:00 - любительский забег (дети дошкольного возраста и родители);

- 19:00 - старт мотопробега колонны байкеров;

- 19:20 - забег профессионалов (воспитанники детских юношеских спортивных школ по направлению легкая атлетика);

- 19:30-21:30 - молодежная лайт-дискотека на набережной.

Площадка около Дома молодежи

- 15:00-19:00 - фестиваль рисунков мелками на асфальте «Моя родина», аква-грим в виде триколора, чтение стихов о российском флаге, интеллектуальная игра «Три цвета русской славы», мастер-класс по изготовлению российского флага, тематическая концерт и интерактивная программа.