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      В Сургуте неизвестный напал на толпу людей

      14:30, 19 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      14:30, 19 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      186
      0
      #люди\n#правоохранительные органы\n#Сургут\n#нападение
      Фото: twitter.com
      186
      0

      В результате нападения пострадали восемь человек.

      Сургут. В центре города неизвестный мужчина, вооруженный ножом, совершил нападение на прохожих. Как сообщили в СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, в результате инцидента пострадали восемь человек. 

      Все пострадавшие госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Информация о состоянии их здоровья пока неизвестна. 

      Нападавший в ходе операции правоохранительных органов был ликвидирован. В настоящее время следователи и криминалисты выясняют обстоятельства, мотивы и личность злоумышленника. 

      14:30, 19 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      186
      0
      #люди\n#правоохранительные органы\n#Сургут\n#нападение

       

       

       

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