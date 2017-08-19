В Сургуте неизвестный напал на толпу людей

В результате нападения пострадали восемь человек.

Сургут. В центре города неизвестный мужчина, вооруженный ножом, совершил нападение на прохожих. Как сообщили в СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, в результате инцидента пострадали восемь человек.

Все пострадавшие госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Информация о состоянии их здоровья пока неизвестна.

Нападавший в ходе операции правоохранительных органов был ликвидирован. В настоящее время следователи и криминалисты выясняют обстоятельства, мотивы и личность злоумышленника.