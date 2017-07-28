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      Рыба моей мечты и заявление Кадырова о готовности уйти с поста и переехать в Израиль: что произошло минувшей ночью

      08:00, 28 июля, 2017
      Яна Шамаева
      08:00, 28 июля, 2017
      Яна Шамаева
      571
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#животные\n#Удмуртия\n#бродячие животные\n#Чечня\n#рыба\n#Рамзан Кадыров\n#рыбалка\n#Кадыров\n#Картина дня
      Фото: vk.com (ИГГС Охота, рыбалка, грибы Удмуртия. Ислам Зарипов)
      571
      0

      "Сусанин" рассказывает, что произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе пятничное, Удмуртия! Выходные уже не за горами, и в ваших головах уже наверняка витают мысли о двух долгожданных днях отдыха. Поэтому пока вы не уехали на огороды, дачи, в отпуска, и напрочь не забыли про свои мобильники и компьютеры, последний раз на этой неделе предлагаем почитать вам нашу традиционную утреннюю рубрику и узнать, что произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.
      Все свое ношу с собой
      Мужчину с огромным толстолобиком заметили в четверг, 27 июля, в общественном транспорте. Фотографии ижевчанина опубликовали в соцсетях. Напомним, что накануне жители города устроили охоту на огромных рыб на плотине пруда. Рыба из-за нереста в буквальном смысле начала "выпрыгивать" на берег.
       
      Поиск друга человека
      В Ижевске продолжаются поиски собаки с замотанной мордой. По словам очевидцев, животное уже еле двигается из-за того, что не может есть. Спасателю друга человека предлагают вознаграждение в 5 тыс. рублей.
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      Ни дня без ДТП
      Авария произошла вечером четверга, 27 июля, на улице Промышленной, около Механического завода.
      "Теща рассказала: автобус со светофора решил обогнать троллейбус, тот, видно, вильнул, обходя припаркованную машину, в итоге врезался в бочину автобуса. Она ехала в автобусе, водила гнал как на пожар, на остановке Нефтемаш даже не останавливался", - написал Юрий Кузнецов в группе "ИГГС" ВКонтакте.
       
      В поисках оранжевого настроения
      Еще одно ДТП случилось на Якшур-Бодиснком тракте, на повороте в лагерь "Оранжевое настроение". По всей видимости, водитель не справился с управлением и вылетел на обочину.
       
      Всегда готов
      Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что готов покинуть свой пост и отправиться охранять мечеть на Храмовой горе в Иерусалиме. Об этом он написал в своем Telegram.
      "Я готов... служить в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места. Быть добровольцем и всю оставшуюся жизнь охранять мечеть Аль-Акса", - пояснил Кадыров.
      Также он предложил властям Израиля передать мечеть Иордании. По его мнению, это поможет исключить конфликты вокруг святыни в дальнейшем.

      Слово мужчины... Оно подобно стальному клинку, что несгибаем ни в бою, ни в мирное время. Слово мужчины... Оно подобно чистому роднику, что не знает грязного наноса и мути. Слово мужчины... Оно словно строгий голос родного Отца, что твёрд и непререкаем. Слово мужчины... Оно, данное однажды, есть суть, есть соль, есть плоть твоего Достоинства... Есть единственное подтверждение наличия у тебя Чести... Если ты мужчина.

      53k Likes, 974 Comments - Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) on Instagram: "Слово мужчины... Оно подобно стальному клинку, что несгибаем ни в бою, ни в мирное время. Слово..."

      В середине июля 2017 года трое вооруженных палестинцев убили двух израильских солдат на Храмовой горе. Из-за происшествия властям Израиля пришлось ужесточить меры безопасности в районе мечети Аль-Акса и установить на входе металлодетекторы и камеры наблюдения.

       

      08:00, 28 июля, 2017
      Яна Шамаева
      571
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#животные\n#Удмуртия\n#бродячие животные\n#Чечня\n#рыба\n#Рамзан Кадыров\n#рыбалка\n#Кадыров\n#Картина дня

       

       

       

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