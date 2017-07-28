Рыба моей мечты и заявление Кадырова о готовности уйти с поста и переехать в Израиль: что произошло минувшей ночью

"Сусанин" рассказывает, что произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе пятничное, Удмуртия! Выходные уже не за горами, и в ваших головах уже наверняка витают мысли о двух долгожданных днях отдыха. Поэтому пока вы не уехали на огороды, дачи, в отпуска, и напрочь не забыли про свои мобильники и компьютеры, последний раз на этой неделе предлагаем почитать вам нашу традиционную утреннюю рубрику и узнать, что произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Все свое ношу с собой

Мужчину с огромным толстолобиком заметили в четверг, 27 июля, в общественном транспорте. Фотографии ижевчанина опубликовали в соцсетях. Напомним, что накануне жители города устроили охоту на огромных рыб на плотине пруда. Рыба из-за нереста в буквальном смысле начала "выпрыгивать" на берег

Поиск друга человека



В Ижевске продолжаются поиски собаки с замотанной мордой. По словам очевидцев, животное уже еле двигается из-за того, что не может есть. Спасателю друга человека предлагают вознаграждение в 5 тыс. рублей.

Ни дня без ДТП

Авария произошла вечером четверга, 27 июля, на улице Промышленной, около Механического завода.

"Теща рассказала: автобус со светофора решил обогнать троллейбус, тот, видно, вильнул, обходя припаркованную машину, в итоге врезался в бочину автобуса. Она ехала в автобусе, водила гнал как на пожар, на остановке Нефтемаш даже не останавливался", - написал Юрий Кузнецов в группе "ИГГС" ВКонтакте.

В поисках оранжевого настроения

Еще одно ДТП случилось на Якшур-Бодиснком тракте, на повороте в лагерь "Оранжевое настроение". По всей видимости, водитель не справился с управлением и вылетел на обочину.

Всегда готов

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что готов покинуть свой пост и отправиться охранять мечеть на Храмовой горе в Иерусалиме. Об этом он написал в своем Telegram.

"Я готов... служить в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места. Быть добровольцем и всю оставшуюся жизнь охранять мечеть Аль-Акса", - пояснил Кадыров.

Также он предложил властям Израиля передать мечеть Иордании. По его мнению, это поможет исключить конфликты вокруг святыни в дальнейшем.

В середине июля 2017 года трое вооруженных палестинцев убили двух израильских солдат на Храмовой горе. Из-за происшествия властям Израиля пришлось ужесточить меры безопасности в районе мечети Аль-Акса и установить на входе металлодетекторы и камеры наблюдения.