Ранее соответствующий иск подал владимирский производитель кормов «Де Хес».

Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртии прекратил дело о банкротстве производителя индюшатины «Аскор». Как пишет Интерфакс, ранее соответствующий иск подал владимирский производитель кормов «Де Хес».

«Отказать во введении процедуры наблюдения в отношении общества с ограниченной ответственностью «Аскор», - цитирует издание определение суда.

Напомним, «Де Хес» обратилось в суд с заявлением 28 февраля. Ранее московский арбитраж принял решение удовлетворить иск компании к «Аскору» о взыскании долга за поставленный товар. С производителя индюшатины взыскано 12,4 млн рублей (8,9 млн рублей основного долга, остальное - неустойка и госпошлина).

Также сообщалось, что 15 марта суд оставил без рассмотрения еще одно заявление о банкротстве удмуртской компании - от московской ветеринарной компании ООО «ТКФ «Корпас», в связи с тем, что ответчик выполнил свои обязательства перед истцом в полном объеме.