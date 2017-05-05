Знаки Удмуртии: ведьминские хороводы и посадка лука

Народные приметы на пятницу, 5 мая.

Ижевск. Удмуртия. По традиции, 5 мая люди начинали сеять лук-севок. Однако при этом всегда предварительно обращали внимание на погоду, пишет Astromeridian.

Так, если 5 мая солнце утром ясное, то начинали проводить посевные работы. А если, напротив, погода пасмурная, и стоит туман, то решали с посевами повременить. Погода могла проясниться к полудню, и в этом случае говорили, что урожай будет средним. К вечеру небо прояснялось – урожай обещал быть плохим. Огородники 5 мая высаживали лук на грядки, приговаривая: «Сей лук, он от семи недуг. Кто ест лук – избавлен будет от вечных мук».

Также говорили, что именно к 5 мая раскрываются почки у яблони, клена, шиповника.

День 5 мая в старину называли по-разному: Лука, Чащобные хороводы и так далее. Продолжалось ляльное время: девушки водили хороводы, развлекали себя самыми разными играми.

Говорили, что и нечистая сила сейчас хочет повеселиться и навредить людям. Так, верили, что ведьмы 5 мая стелили на траву, покрытую росой, холст и водили хороводы. Причем, эти ведьмы были беременными, а потому, если женщина хотела избавиться от бесплодия, ей следовало подойти к лесной поляне, над которой вешний пар поднимается, а потом, увидев ведьм, полностью раздеться и незаметно встать в хоровод на холст. Затем от полотна следовало оторвать кусок и утереться им по возвращении домой. Это и сулило скорую беременность. Однако многие полагали, что, если женщина попадет в хоровод ведьм, то те подкинут в ее чрево ведьмененка, а сама мать останется в подчинении у нечистой силы.

Народные приметы на 5 мая:

1. Луна в ночь на 5 мая рано всходит на небе – будут ранние морозы, а сеять, по приметам, лучше всего ранний лук-севок

2. При убывающей Луне 5 мая с посевами лучше подождать.

3. Не стоит идти в лес одному в этот день, поскольку нечистая сила 5 мая дьявольские хороводы водит и может с собой увести.

4. Если кукушка 5 мая кукует громко и долго – погода в ближайшие дни будет хорошей.

5. Гроза в этот день – будет богатый урожай.

6. Утром установилась ясная погода – можно проводить посевные работы.

7. Наблюдаются заморозки – еще 40 утренних морозов повредят поля.