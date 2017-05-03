Зонт от «Березки»: что сегодня можно выиграть в эфире LOVE RADIO в Ижевске

Розыгрыш сюрпризов проводится по будням с 13:00 до 14:00 на волне 97,8 FM в эфире программа BigLoveMessage.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, на дворе среда, 3 мая. В ближайшие дни синоптики Гидрометцентра Удмуртии обещают дожди, поэтому сегодняшний подарок от LOVE RADIO в Ижевске будет весьма актуален.

Сегодня в студии радиостанции для вас работает ведущий Дмитрий Аверин. Сегодня в студии появится культуролог-аниматор и педагог организатор оздоровительного лагеря «Березка» Александр Спиридонов. С собой он принесет подарочный набор с детской майкой и зонтом с фирменной атрибутикой оздоровительного комплекса.

Так же слушателей LOVE RADIO в Ижевске ждёт розыгрыш двух билетов в киноцентр «Роликс» на любой фильм и на любой сеанс и это не все приятные сюрпризы.

Телефон прямого эфира 721-724. Приветы любимым, поздравления оставляйте в комментариях или специальном обсуждении групп Вконтакте и Facebook.

Можно отправить и sms-сообщение: пишите латинскими буквами «LOVE», наберите текст сообщения и отправьте на короткий номер 4647. Стоимость сообщения – 6 руб. 20 коп. с НДС.

Не успели на прямой эфир? Тогда следите за событиями в группе Вконтакте LOVE RADIO в Ижевске.