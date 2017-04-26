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      Биовосстановление волос и сертификат к стоматологу: что сегодня могут выиграть слушатели LOVE RADIO в Ижевске

      07:33, 26 апреля, 2017
      07:33, 26 апреля, 2017
      127
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      #медицина\n#здоровье\n#Подарки и скидки\n#подарки\n#радио\n#Картина дня\n#LOVE RADIO в Ижевске
      Фото: pixabay.com/Pexels
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      Подробности в эфире программы BigLoveMessage на волне 97,8 FM.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, на дворе среда, 26 апреля. Синоптики Гидрометцентра Удмуртии обещают сегодня теплый и солнечный день. Приятным дополнением к реверансам погоды станут подарки от LOVE RADIO в Ижевске, обладателями которых может стать любой слушатель радиостанции.

      Сегодня в студии для вас работает Дмитрий Аверин. Гостем первой части программы BigLoveMessage станет директор Центра эстетической медицины «Vlassmaker» и парикмахерской студии «BEAUTY  BAR  VL» Анна Грязнова. Слушателей ждёт розыгрыш подарочного сертификата на биовосстановление структуры волос.

      В середине программы состоится розыгрыш двух билетов в киноцентр «Роликс» на любой фильм и на любой сеанс.

      В конце часа в студию LOVE RADIO в Ижевске придет Мария Черепанова заместитель директора по стратегическому развитию сети многопрофильных клиник «Доктор плюс». Вместе с ней Дмитрий Аверин разыграет два подарочных сертификата на услуги клиники, каждый номиналом в 1000 рублей.

      Программа BigLoveMessage выходит в эфире LOVE RADIO в Ижевске по будням с 13:00 до 14:00 на волне 97,8 FM. Для того, чтобы стать участником розыгрыша призов и подарков, нужно позвонить по телефону прямого эфира 721-724 или быть участником официальной группы радиостанции Вконтакте и следить за событиями в ней. 

      В эфире BigLoveMessage ижевчане могут передавать приветы любимым и поздравлять друг друга в прямом эфире или оставлять комментарии в специальном обсуждении групп радиостанции Вконтакте и Facebook.  Можно отправить и sms-сообщение: пишите латинскими буквами «LOVE», наберите текст сообщения и отправьте на короткий номер 4647. Стоимость сообщения – 6 руб. 20 коп. с НДС. 

      07:33, 26 апреля, 2017
      127
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      #медицина\n#здоровье\n#Подарки и скидки\n#подарки\n#радио\n#Картина дня\n#LOVE RADIO в Ижевске
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