Биовосстановление волос и сертификат к стоматологу: что сегодня могут выиграть слушатели LOVE RADIO в Ижевске

Подробности в эфире программы BigLoveMessage на волне 97,8 FM.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, на дворе среда, 26 апреля. Синоптики Гидрометцентра Удмуртии обещают сегодня теплый и солнечный день. Приятным дополнением к реверансам погоды станут подарки от LOVE RADIO в Ижевске, обладателями которых может стать любой слушатель радиостанции.

Сегодня в студии для вас работает Дмитрий Аверин. Гостем первой части программы BigLoveMessage станет директор Центра эстетической медицины «Vlassmaker» и парикмахерской студии «BEAUTY BAR VL» Анна Грязнова. Слушателей ждёт розыгрыш подарочного сертификата на биовосстановление структуры волос.

В середине программы состоится розыгрыш двух билетов в киноцентр «Роликс» на любой фильм и на любой сеанс.

В конце часа в студию LOVE RADIO в Ижевске придет Мария Черепанова заместитель директора по стратегическому развитию сети многопрофильных клиник «Доктор плюс». Вместе с ней Дмитрий Аверин разыграет два подарочных сертификата на услуги клиники, каждый номиналом в 1000 рублей.

Программа BigLoveMessage выходит в эфире LOVE RADIO в Ижевске по будням с 13:00 до 14:00 на волне 97,8 FM. Для того, чтобы стать участником розыгрыша призов и подарков, нужно позвонить по телефону прямого эфира 721-724 или быть участником официальной группы радиостанции Вконтакте и следить за событиями в ней.

В эфире BigLoveMessage ижевчане могут передавать приветы любимым и поздравлять друг друга в прямом эфире или оставлять комментарии в специальном обсуждении групп радиостанции Вконтакте и Facebook. Можно отправить и sms-сообщение: пишите латинскими буквами «LOVE», наберите текст сообщения и отправьте на короткий номер 4647. Стоимость сообщения – 6 руб. 20 коп. с НДС.