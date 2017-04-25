Подарок от «Горячего пельменя» и билеты в кино: что сегодня могут выиграть слушатели LOVE RADIO в Ижевске

Подробности в эфире программы BigLoveMessage на волне 97,8 FM.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, на дворе вторник, 25 апреля. Синоптики Гидрометцентра Удмуртии обещают сегодня пасмурную дождливую погоду, с температурой до +9 градусов Цельсия. Приятным дополнением к этому апрельскому дню могут стать подарки от LOVE RADIO в Ижевске.

Сегодня в студии радиостанции ведущая Александра Ласкина. В первой части программы в гостях LOVE RADIO в Ижевске Феруза Умарова – заведующая детским садом №11 и Елена Ардашева – руководитель детсада №287. Они расскажут о правильном питании для маленьких детей и о том, как сделать так, чтобы ребёнок с удовольствием ел здоровую пищу.

Во второй части программы BigLoveMessage директор сети заведений «Горячий пельмень» Дмитрий Кононов. Слушателей ждёт розыгрыш оригинального приза. Какого именно, пока секрет, узнать который можно в 13:00, настроившись на 97.8 FM. Так же слушатели могут выиграть два билета в киноцентр «Роликс» на любой фильм и на любой сеанс.

Программа BigLoveMessage выходит в эфире LOVE RADIO в Ижевске по будням с 13:00 до 14:00 на волне 97,8 FM. Для того, чтобы стать участником розыгрыша призов и подарков, нужно позвонить по телефону прямого эфира 721-724 или быть участником официальной группы радиостанции Вконтакте и следить за событиями в ней.

В эфире BigLoveMessage ижевчане могут передавать приветы любимым и поздравлять друг друга в прямом эфире или оставлять комментарии в специальном обсуждении групп радиостанции Вконтакте и Facebook. Можно отправить и sms-сообщение: пишите латинскими буквами «LOVE», наберите текст сообщения и отправьте на короткий номер 4647. Стоимость сообщения – 6 руб. 20 коп. с НДС.