SPA программа и билеты в кино: что сегодня могут выиграть слушатели LOVE RADIO в Ижевске

Подробности в эфире программы BigLoveMessage на волне 97,8 FM.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, на дворе понедельник, 24 апреля. Синоптики Гидрометцентра Удмуртии обещают сегодня дождливую, но теплую погоду, до +9 градусов Цельсия. Приятным дополнением к этому апрельскому дню могут стать подарки от LOVE RADIO в Ижевске.

Сегодня в студии радиостанции ведущая Александра Ласкина и гостья программы Надежда Журавлёва директор салона красоты «Мечта Бьюти». У слушателей будет возможность выиграть великолепный приз - трёхчасовую SPA программу выходного дня «Тотальное обновление». Так же вас ждёт розыгрыш двух билетов в киноцентр «Роликс» на любой фильм и на любой сеанс.

Программа BigLoveMessage выходит в эфире LOVE RADIO в Ижевске по будням с 13:00 до 14:00 на волне 97,8 FM. Для того, чтобы стать участником розыгрыша призов и подарков, нужно позвонить по телефону прямого эфира 721-724 или быть участником официальной группы радиостанции Вконтакте и следить за событиями в ней.

Приветы любимым, поздравления оставляйте в комментариях или специальном обсуждении групп радиостанции Вконтакте и Facebook. А можно отправить и sms-сообщение: пишите латинскими буквами «LOVE», наберите текст сообщения и отправьте на короткий номер 4647. Стоимость сообщения – 6 руб. 20 коп. с НДС.