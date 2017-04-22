В настоящее время подъем воды остановился на отметке 1,3 м.

Балезино. Удмуртия. Взрывные работу проведут на Чепце, если уровень реки поднимется выше 3 метров Об этом на совещании при участии врио главы Удмуртии Александра Бречалова сообщил и.о. полпреда правительства Рафис Касимов.

«Сейчас я не вижу ничего серьезного. В опасных местах лед уже взорвали. Вчера приняли решение, если подъем реки будет выше 3 метров и лед сдвинется, то мы проведем взрывные работы. Пик паводка, полагаю, произойдет в конце следующей недели», - сказал Рафис Касимов.

По его словам ситуация в Балезино сейчас находится под контролем.

Первый замглавы администрации Балезинского района Василий Некрасов отметил, что уровень реки на данный момент составляет 1,3 м.

«С 18 апреля подъем воды остановился. Максимальный пик был 1,8 метра. Сейчас идет спад - 1,3 метра выше нулевой отметки. Лед стоит в двух местах около поселка Балезино. Толщина льда 50-70 см. Пока такая погода держится – подтоплений мы не ожидаем», - сказал Некрасов.

Он добавил, что в случае сильного таяния снега в зону подтопления могут попасть 120 придомовых территории в районе Лесобазы, а также детский сад «Чебурашка».