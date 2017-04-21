Удмуртия в минуту: сбитый насмерть ребенок и апрельские морозы

Обзор самых важных новостей пятницы, 21 апреля.

Грузовик в Ижевске насмерть сбил маленько ребенка в велосипеде-коляске. Трагедия произошла, когда отец мальчика ненадолго зашел в бар, а ребенок остался на улице. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело.

Штраф за непослушание

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Перми обязал ОА «Ижавиа» пускать в аэропорт Ижевска «Саратовские авиалинии». Также компании придется заплатить штраф в 485,7 тыс. рублей за невыполнение требований Федеральной антимонопольной службы.

Снижение госдолга

Госдолг Удмуртии за март 2017 года уменьшился на 3,5 млрд рублей. Сумма снизилась за счет сокращения бюджетных кредитов из федеральной казны.

Путешествие из Санкт-Петербурга в Китай

Ижевск может попасть в мировой турмаршрут. Граждане Китая будут прилетать в Санкт-Петербург, а возвращаться назад на поезде по маршруту царской семьи, куда, возможно, и войдет столица Удмуртии.

Зима в апреле

В Удмуртии в ночь с пятницы на субботу, с 21 на 22 апреля, похолодает до -6 градусов по Цельсию. До середины следующей недели в регионе будут идти дожди и снег. Со среды, 26 апреля, в Удмуртии снова потеплеет.