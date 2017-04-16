Садовые маршруты запустят в Удмуртии с 1 мая

Однако некоторые жители республики могут начать ездить на свои участки уже в апреле.

Ижевск. Удмуртия. Обслуживание садовых маршрутов начнется в Удмуртии с 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртавтотранса».

№401 Воткинск – СНТ «Трудовая пчела»;

№404 Воткинск – СНТ Галево»;

№402 Воткинск – СНТ «Факел»;

№421к Глазов – деревня В.Парзи»;

№190 Глазов – СНТ «Полянка»;

№189 Глазов – СНТ «Междуречье»;

№113 Игра – с/о «Нефтяник».

Так же, как и в прошлом году в Воткинске планируется начало работы сезонных маршрутов в направлении садов №5, №6, №7, №11 и №12, находящиеся в городской черте.

Чуть раньше будет организована перевозка пассажиров по двум сезонным маршрутам в Можге. Так, добраться до своего сада и огорода можгинцы смогут уже начиная с 22 апреля 2017 года по маршрутам №473 Можга – с/о «Радуга» и №474 Можга – с/о «Рассвет».

С 15 апреля 2017 года, по выходным дням, планируется начать работу по маршруту №403 Глазов – СНТ «Заречье». При этом, будут предоставляться все льготы.