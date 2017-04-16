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      Садовые маршруты запустят в Удмуртии с 1 мая

      13:00, 16 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      13:00, 16 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      230
      0
      #общество\n#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#сад и огород\n#автобус
      Фото: @arzik2
      230
      0

      Однако некоторые жители республики могут начать ездить на свои участки уже в апреле.

      Ижевск. Удмуртия. Обслуживание садовых маршрутов начнется в Удмуртии с 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртавтотранса».

      №401 Воткинск – СНТ «Трудовая пчела»;

      №404 Воткинск – СНТ Галево»;

      №402 Воткинск – СНТ «Факел»;

      №421к Глазов – деревня В.Парзи»;

      №190 Глазов – СНТ «Полянка»;

      №189 Глазов – СНТ «Междуречье»;

      №113 Игра – с/о «Нефтяник».

      Так же, как и в прошлом году в Воткинске планируется начало работы сезонных маршрутов в направлении садов №5, №6, №7, №11 и №12, находящиеся в городской черте.

      Чуть раньше будет организована перевозка пассажиров по двум сезонным маршрутам в Можге. Так, добраться до своего сада и огорода можгинцы смогут уже начиная с 22 апреля 2017 года по маршрутам №473 Можга – с/о «Радуга» и №474 Можга – с/о «Рассвет».

      С 15 апреля 2017 года, по выходным дням, планируется начать работу по маршруту №403 Глазов – СНТ «Заречье». При этом, будут предоставляться все льготы.

      13:00, 16 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      230
      0
      #общество\n#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#сад и огород\n#автобус
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