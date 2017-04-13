Ежегодный национальный проект пройдет в 53 городах России включая столицу Удмуртии.

Ижевск. В Ижевске началась регистрация на «Зеленый марафон» Сбербанка. Ежегодный национальный проект пройдет 28 мая в 53 городах России включая столицу Удмуртии.

Девиз «Зеленого марафона 2017» – «Спорт для всех!». Традиционно в нем принимают участие люди всех возрастов - независимо от уровня физической подготовки. На дистанцию 4,2 км выйдут сотни горожан и гостей из других населенных пунктов Удмуртской Республики. Начало регистрации – в 10:00. Старт забега запланирован на 12:00. Разминку для участников марафона проведут представители школы правильного бега «I love running Ижевск».

В каждом из городов-участников «Зеленого марафона» будут реализованы инициативы, направленные на улучшение городской среды – от субботников и посадки деревьев до организации детских площадок.

Управляющий Удмуртским отделением Сбербанка Сергей Коновалов отметил, что марафон стал значимым городским событием.

«Это большой семейный спортивный праздник, который объединяет людей с разными физическими возможностями, разных возрастов. «Зеленый марафон» - это и большой социальный проект по улучшению социальной и городской среды. Приглашаю всех жителей Ижевска стать частью этого праздника», - обратился Сергей Коновалов к жителям республики.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте.

«Приглашайте друзей и знакомых. Давайте все вместе выйдем на старт, чтобы побить наш прошлогодний рекорд, когда дистанцию по всей России преодолели 75 тысяч человек», - обращаются организаторы к участникам марафона.