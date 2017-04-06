Новости Удмуртии 2.0: «подстава» экс-главы Удмуртии и пингвины в зоопарке

Обзор материалов онлайн СМИ республики.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, на календаре четверг, 6 апреля. Днем на территории республики потеплеет до +7 градусов Цельсия и выглянет солнце. О чем сегодня рассказывают своим читателям и зрителям онлайн СМИ Удмуртии, расскажем прямо сейчас.

Журналисты «Комсомольской правды» в Ижевске побывали в коттеджном поселке «Зеленый камень», где живут чиновники и бизнесмены республики, и поговорили с соседями бывшего главы региона Александра Соловьева. Местные жители отзываются о нем положительно.

«Говорят, подставили его. Да и не верится мне, что он причастен был. Он же простой очень. Видела его не раз. Ездит сам, без охраны, сам машину водит. Знакомые, которые поближе к нему, говорят, что к власти не рвался – возраст, на покой пора», - рассказала соседка Соловьева.

Двое сотрудников республиканского управления Федеральной службы исполнения наказаний помогли задержать магазинного вора, который буквально «терроризировал» торговлю в одном из микрорайонов Ижевска. Об этом рассказывает гостелерадиокомпания «Удмуртия». Офицеры зашли за покупками в магазин канцтоваров и заметили подозрительного мужчину, который складывал дорогие ежедневники к себе в куртку. Они задержали воришку на выходе и вызвали полицию. Оказалось, что пьющего работника стройки в этом микрорайоне знают практически все продавцы. В поисках денег на спиртное ижевчанин постоянно отправлялся на мелкие кражи.

Сотрудники УФСИН задержали вора

В зоопарке Удмуртии готовятся к приезду пингвинов. Об этом пишут «Известия Удмурткой Республики». Для новых питомцев уже построили вольер. Зимой птицы будут находиться в крытом павильоне, где за ними можно будет наблюдать, а летом их выпустят на воздух.

«Ожидается, что пингвины появятся в течение этого года. Пока точные сроки еще неизвестны. Естественной средой обитания будущих питомцев является Южная Америка. Они живут не во льдах и достаточно теплолюбивы, поэтому зимой они будут находиться в павильоне», - рассказала изданию пресс-секретарь зоопарка Гульнара Мухаметшина.

Младшая сестра биатлонистки Ульяны Кайшевой Анастасия решила стать телеведущей. Об этом рассказывает телеканал «Моя Удмуртия». Девушка занимается спортом, как и ее сестра. В этом сезона Анастасия завоевала бронзовую медаль первенства России в спринте. Сейчас она учится на первом курсе факультета журналистики УдГУ и мечтает в будущем работать на «Матч ТВ».

«Я хочу начать свою карьеру в региональных телеканалах. Очень хочу попасть на «Мою Удмуртию». Но в перспективе мечтаю работать на «Матч ТВ» Я бы хотела вообще попробовать себя во всех сферах журналистики, чтобы потом выбрать для себя главную», - рассказала Анастасия Кайшева.

В обзоре использованы материалы: udmtv.ru, izvestiaur.ru, izh.kp.ru, myudm.ru.