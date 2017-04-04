Врио главы Удмуртии Александра Бречалова представят членам правительства региона 5 апреля

Предыдущего руководителя региона отстранили от должности в связи «с утратой доверия».

Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Александра Бречалова представят членам правительства и депутатам Государственного Совета Удмуртской Республики в среду, 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

«В связи с ранее принятым решением об отрешении от должности в связи с утратой доверия прежнего главы республики Александра Соловьёва Глава государства предложил занять должность исполняющего обязанности главы Удмуртии Александру Бречалову», - отмечается в сообщении.

Напомним, сегодня ранним утром глава Удмуртии в сопровождении силовиков был доставлен в Москву. Позднее выяснилось, что его заподозрили во взятке 139 млн рублей. Дело связано со строительством мостов через Каму и Буй.

«За это Александр Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси», - говорится в сообщении СКР.

Владимиру Путину доложили о задержании руководителя региона. После появилась информация о том, что в деле главы Удмуртии Александра Соловьева появились еще четыре фигуранта. На сайте Кремля опубликовали сообщение, что Владимир Путин освободил от должности руководителя республики. Временно исполняющим обязанности назначили секретаря Общественной палаты Александра Бречалова.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Александра Соловьёва по подозрению в получении взяток. Экс-главе региона уже предъявили обвинение.