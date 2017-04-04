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      Врио главы Удмуртии Александр Бречалов: будем развивать регион вместе с Кириленко

      17:19, 04 апреля, 2017
      17:19, 04 апреля, 2017
      1225
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      #спорт\n#Ижевск\n#власть\n#Удмуртия\n#Соловьев\n#задержание Александра Соловьева
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      Снимок с такой записью опубликовал исполняющий обязанности главы региона в своем Instagram.

      Ижевск. Удмуртия. Назначенный временно исполняющим обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов опубликовал в Instagram фотографию с президентом федерации баскетбола Андреем Кириленко. Под снимком Бречалов написал, что вместе с ним будет развивать регион.

      Андрей Кириленко, теперь будем вместе развивать регион! Рассчитываю на поддержку друзей

      103 Likes, 9 Comments - Александр Бречалов (@brechalov) on Instagram: "Андрей Кириленко, теперь будем вместе развивать регион! Рассчитываю на поддержку друзей"

      Наша справка:

      Андреей Кириленко (род. 18 февраля 1981 года в Ижевске, СССР) — российский профессиональный баскетболист. Заслуженный мастер спорта России. Президент (с августа 2015 года) Российской федерации баскетбола.

      17:19, 04 апреля, 2017
      1225
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#власть\n#Удмуртия\n#Соловьев\n#задержание Александра Соловьева
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