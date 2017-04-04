Врио главы Удмуртии Александр Бречалов: будем развивать регион вместе с Кириленко

Снимок с такой записью опубликовал исполняющий обязанности главы региона в своем Instagram.

Ижевск. Удмуртия. Назначенный временно исполняющим обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов опубликовал в Instagram фотографию с президентом федерации баскетбола Андреем Кириленко. Под снимком Бречалов написал, что вместе с ним будет развивать регион.

Андрей Кириленко, теперь будем вместе развивать регион! Рассчитываю на поддержку друзей 103 Likes, 9 Comments - Александр Бречалов (@brechalov) on Instagram: "Андрей Кириленко, теперь будем вместе развивать регион! Рассчитываю на поддержку друзей"

Наша справка:

Андреей Кириленко (род. 18 февраля 1981 года в Ижевске, СССР) — российский профессиональный баскетболист. Заслуженный мастер спорта России. Президент (с августа 2015 года) Российской федерации баскетбола.