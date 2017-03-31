Новости Удмуртии 2.0: бесстрашные рыбаки и временная победа рюмочных

Обзор самых интересных материалов онлайн СМИ республики.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, на дворе пятница, 31 марта. О чем сегодня рассказывают своим читателям и зрителям онлайн СМИ Удмуртии, расскажем в нашем обзоре.

Спасатели начали предупреждать рыбаков об опасности выхода на лед ижевского пруда, который уже начал таять. Сами любители подледного клева не переживают, по их мнению, которое они высказали съемочной группе телеканала «Моя Удмуртия», толщина льда на пруду еще достаточная, чтобы выдержать не только вес бесстрашных рыбаков, но и целого танка. Сотрудники спасательной станции браваду не разделяют и уже готовятся к спасению увлекающихся граждан.

30 03 2017 В Ижевске, несмотря на таяние льда, рыбаки выходят на городской пруд

Верховный суд России встал на сторону маленьких рюмочных в Удмуртии. Об этом пишет «Ижлайф». Весной прошлого года Госсовет республики ввел законодательные ограничения по площади питейных заведений. В городах она должна была быть не менее 50 квадратных метров, а в деревнях и селах – не менее 30. Одна из организаций, поставляющих алкоголь в кафе Ижевска, пыталась оспорить это решение в Верховном суде региона. Получив отказ в удовлетворении своего иска на местном уровне, предприниматели обратились в Москву.

Жители деревни Пирового в пригороде Ижевска требуют вернуть им пешеходный переход через федеральную трассу, рассказывает гостелерадиокомпания «Удмуртия». Местные жители рассказали съемочной группе, что «зебру» и дорожные знаки демонтировали, не предупредив людей. Пироговцы продолжают переходить дорогу в привычном месте, потому что до ближайшего оборудованного перекрестка нужно идти по грязной обочине федеральной трассы, тротуаров вдоль которой нет. В республиканской ГИБДД демонтаж перехода объясняют требованием федерального законодательства, однако жители деревни и глава поселковой администрации с этим не согласны.

В Пирогово закрыли жизненно важный пешеходный переход

Фестиваль моды среди слабовидящих женщин прошел в Ижевске. Об этом рассказывает своим зрителям телеканал «Моя Удмуртия». Таких, как участницы конкурса красоты для особенных людей, в республике живет более двух тысяч человек.

«Они не любят ходить с белой тростью, хотя это признак, что этому человеку надо помочь, на дороге пропустить, и одна из целей этого мероприятия — чтобы они прошли с белой тростью. И вообще, я настаиваю на том. Чтобы нашлись люди, которые бы сделали эту трость модной», - рассказал председатель ижевского городской организации всероссийского общества слепых Василий Килин.

30 03 17 В Ижевске прошёл показ мод с участием слабовидящих женщин

пишет об открытии в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств экспериментальной выставки «Пути и тропинки». Ее организаторы хотят изменить отношение людей к изобразительному искусству с пассивного на активное. Например, посетителям предлагают самостоятельно дорисовать картину, часть которой была потеряна во время реставрации, или создать мем. Кроме того, посетители выставки могут поучаствовать в раскрашивании копий полотен. Раскраски для взрослых считаются отличным способом снятие стресса и напряжения. Если художественного дара нет совсем, картину можно собрать из пазлов.

В обзоре использованы материалы:myudm.ru, udmtv.ru, izhlife.ru, udmpravda.ru.