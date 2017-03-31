Знаки Удмуртии: убийство комаров и мать-и-мачеха

Народные приметы на пятницу, 31 марта.

Ижевск. Удмуртия. В старину 31 марта называли «Дери полоз». Как пишет Astromeridian, окончательно сходил на нет санный путь, и считалось, что можно содрать все полозья.

Крестьяне примечали, что с каждым днем становилось теплее. В некоторых регионах 31 марта даже зацветали подснежники, пролески, мать-и-мачеха, просыпались насекомые. Крестьяне в это время готовились к посевным работам.

В старину именно 31 марта крестьяне поклонялись Иоанну и просили побольше дождей для роста семян и появления всходов. Также говорили, что домовой ночью просыпается и начинает безобразничать.

В православной церкви 31 марта почитают память святых Кирилла, Евкарпа, Трофима. Говорили: «Прошел Алексей, а Кирилл говорит: «Не сей». Но при этом все ожидали к 31 марта хорошей погоды и устойчивого тепла для того, чтобы отправиться в поле.

Народные приметы на 31 марта:

1. Если скворцы пропали – погода скоро испортится.

2. Орешник покрылся сережками – примета того, что земля больше не замерзнет.

3. Ранние комары – жди теплых дней.

4. Рыхлый снег в поле 31 марта – урожай плохим будет.

5. Появились комары – ожидай ясной погоды.

6. Цветет мать-и-мачеха – жди потепления.

7. Прилетели лебеди 31 марта – будет тепло.

8. Если в этот день комара убьешь – 40 грехов простится.

9. Кружится мошкара – будет хороший урожай грибов.

10. Нельзя никому давать хлеб и соль, если в семье есть маленький ребенок, поскольку с этими продуктами можно отдать счастье малыша.

11. Нельзя открывать дверь посторонним людям, купая ребенка – это к несчастью. И нужно произнести: «Вода в землю – дитя в рост».

12. Нельзя покупки на Трофима совершать – они будут неудачными.

13. Если человек родился 31 марта, то в первую половину жизни он будет очень счастливым.

14. Не следует ходить в гости 31 марта, чтобы не оставить в доме свою удачу.

15. Не стоит стричь волосы и ногти – это к неприятностям.

16. Кружатся комары в лесу – примета того, что много ягод будет.