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      Последнюю каплю зомана уничтожили в Удмуртии

      19:20, 25 марта, 2017
      Ксения Чернова
      19:20, 25 марта, 2017
      Ксения Чернова
      236
      0
      #химразоружение\n#Кизнер\n#химическое оружие
      236
      0

      Всего на заводе в Кизнере уничтожено 1395,1 т нервно-паралитического газа.

      Кизнер. Удмуртия. Последнюю каплю нервно-паралитического газа зомана уничтожили на заводе в Кизнере. Как пишут Известия, об этом рассказал начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия генерал-полковник Валерий Капашин.

      «На сегодняшний день РФ полностью избавилась от отравляющих веществ кожно-нарывного действия иприт и фосфорорганического зоман», — цитирует издание его слова.

      Всего на заводе в Кизнере уничтожено 1395,1 т зомана, хранившегося более чем в 520 тыс. боеприпасов.

      19:20, 25 марта, 2017
      Ксения Чернова
      236
      0
      #химразоружение\n#Кизнер\n#химическое оружие
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