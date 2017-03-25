Последнюю каплю зомана уничтожили в Удмуртии

Всего на заводе в Кизнере уничтожено 1395,1 т нервно-паралитического газа.

Кизнер. Удмуртия. Последнюю каплю нервно-паралитического газа зомана уничтожили на заводе в Кизнере. Как пишут Известия, об этом рассказал начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия генерал-полковник Валерий Капашин.

«На сегодняшний день РФ полностью избавилась от отравляющих веществ кожно-нарывного действия иприт и фосфорорганического зоман», — цитирует издание его слова.

Всего на заводе в Кизнере уничтожено 1395,1 т зомана, хранившегося более чем в 520 тыс. боеприпасов.