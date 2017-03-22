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      В Удмуртии люди с инвалидностью будут сдавать нормы ГТО

      11:06, 22 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      11:06, 22 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      131
      0
      #общество\n#Ижевск\n#инвалиды\n#Удмуртия\n#ГТО
      Фото: pixabay.com
      131
      0

      Родниковый край и еще 14 регионов первыми попытаются внедрить этот комплекс.

      Ижевск. Удмуртия. Комплекс «Готов к труду и обороне» для людей с ограниченными возможностями попытаются внедрить в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

      Удмуртия и еще 14 регионов станут площадками для установления требований к уровню физической подготовки инвалидов при выполнении норм ГТО. Соответствующий проект соглашения одобрено между республикой и министерством спорта России.

      Возможность участия в ГТО у людей с инвалидностью появилась после создания специализированного научно-методического центра при петербургском институте адаптивной физической культуры и определении категорий инвалидности, которые допускают занятия физкультурой и спортом – в их числе нарушения слуха и зрения, поражения опорно-двигательного аппарата, сложные нарушения, при которых показана физическая активность.

      Внедрение комплекса для инвалидов будет проходить в уже созданных центрах тестирования – в Удмуртии таких более 30. Тестированием займутся инструкторы, которые в конце прошлого года прошли специальный курс подготовки.

      Полноценное внедрение комплекса ГТО для людей с инвалидностью планируется в 2018 году.

      11:06, 22 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      131
      0
      #общество\n#Ижевск\n#инвалиды\n#Удмуртия\n#ГТО
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