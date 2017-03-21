Новости Удмуртии 2.0: конкурс удмуртских красавиц и «забытый» поселок под Ижевском

Обзор наиболее интересных материалов, опубликованных в СМИ республики накануне.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре вторник, 21 марта. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха днем составит -1...+4 градуса Цельсия. На дорогах гололедица. Сегодня информагентство «Сусанин» обязательно расскажет вам о культуре, туризме и инвестициях. Но все это днем, а пока – традиционный обзор наиболее интересных материалов, опубликованных накануне в СМИ Удмуртии.

Накануне все издания сообщили об отставке Андрея Гальцина с поста руководителя администрации главы и правительства Удмуртской Республики и назначении на это место Сергея Бернышева. «Комсомольская правда» со ссылкой на собственный источник пишет, что Гальцин может возглавить Ижевский полиграфический комбинат. Привлеченный изданием эксперт рассказал, что Андрей Гальцин имел ряд конфликтов с политической и бизнес-элитой республики. «Главы администраций муниципальных образования и депутаты считают, что у них нет проблем с главой Удмуртии, а только с Гальциным», - поделился своим мнением Андрей Светиков.

«Комсомольская правда» также пишет о «Макс-старте». Акция прошла в выходные в Шаркане – родном селе лыжника Максима Вылегжанина, отстраненного от соревнований из-за подозрений в употреблении допинга. На лыжи встали жители Шаркана, Ижевска, Можги, всего более 200 человек.

«Очень приятно, что такая акция прошла именно в Шарканском районе, откуда я родом. Хотелось бы сказать всем огромное спасибо. Приятно знать, что за твоей карьерой следят и переживают столько людей. Они дают мне силы идти дальше, бороться, побеждать и не опускать руки. Сейчас продолжаем тренировки и через судебные разбирательства добиваемся участия в чемпионате России», - рассказал сам призер Олимпиады.

Журналисты интернет-газеты «День.орг» побывали на Якшур-Бодьинском тракте, 7/4 км. Этот населенный пункт представляет собой щитовые домики, оставшиеся от некогда существовавшего дома отдыха «Машиностроитель». В свое время туда поселили сотрудников с семьями, которые до сих пор живут. В домах нет газа, отопления и горячей воды.

Жители рассказывают, что город не может их переселить, потому что жилье не приватизировано. «В основной массе живут здесь пенсионеры. Как могут, колют дрова, топят печи. Приспичит — вызовут такси и едут за 200 рублей при пенсии в 8, ну максимум 15 тысяч в поликлинику. Добравшись, просиживают часами в огромных очередях просто потому, что прогресс до них никак не может дойти — нет у них возможности забронировать талон через интернет», - пишет издание.

В Ижевске выбрали обладательницу титула «Мисс Эктоника». Как сообщает «Моя Удмуртия», это конкурс удмуртских красавиц, прошедший уже в третий раз. Основные критерии для участниц: знание удмуртского языка и культуры. Изначально на конкурс заявляются 40 участниц. По итогам отбора жюри в финал выходят 5 девушек. Они представляют свою «визитку», соревнуются в кулинарном мастерстве, показывают творческий номер, участвуют в дефиле в купальниках и вечерних платьях.

В этом году победительницей стала уроженка села Ермолаево (Киясовский район) Алёна Леонтьева. «Испытания были не такими сложными, так как я творческий человек — учусь в Республиканском колледже культуры. В творческом номере я танцевала удмуртский танец, а танец для меня — это жизнь. Самым важным для меня было показать улыбку на сцене — это важный инструмент. Без улыбки будет всё скучно и вяло... А когда объявили, что я стала «Мисс», я даже не поверила! Главное для меня это было участие, и я смогла победить!» — рассказала девушка.

При подготовке обзора использованы материалы: «Комсомольская правда», День.орг, «Моя Удмуртия».