День рождения празднует глава Росздравнадзора в Удмуртии Владимир Иванцов

Ему исполнилось 57 лет.

Ижевск. Удмуртия. День рождения празднует руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Удмуртии Владимир Иванцов. В понедельник, 20 марта, ему исполнилось 57 лет.

Также в этот день поздравления принимают генеральные директора ОАО «Автодормостпроект» Захар Милостивенко и ОАО «Декоративно-цветочные культуры» Загит Шаимухаметов.

Коллектив информационного агентства «Сусанин» присоединяется к поздравлениям и желает именинникам крепкого здоровья, успехов на профессиональном поприще и счастья в личной жизни.