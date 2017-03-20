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      День рождения празднует глава Росздравнадзора в Удмуртии Владимир Иванцов

      08:30, 20 марта, 2017
      Яна Шамаева
      08:30, 20 марта, 2017
      Яна Шамаева
      252
      0
      #Ижевск\n#день рождения\n#Удмуртия\n#Росздравнадзор\n#праздники
      Фото: pixabay.com
      252
      0

      Ему исполнилось 57 лет.

      Ижевск. Удмуртия. День рождения празднует руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Удмуртии Владимир Иванцов. В понедельник, 20 марта, ему исполнилось 57 лет.

      Также в этот день поздравления принимают генеральные директора ОАО «Автодормостпроект» Захар Милостивенко и ОАО «Декоративно-цветочные культуры» Загит Шаимухаметов.

      Коллектив информационного агентства «Сусанин» присоединяется к поздравлениям и желает именинникам крепкого здоровья, успехов на профессиональном поприще и счастья в личной жизни.

      08:30, 20 марта, 2017
      Яна Шамаева
      252
      0
      #Ижевск\n#день рождения\n#Удмуртия\n#Росздравнадзор\n#праздники
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