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      Знаки Удмуртии: гнезда ласточек и капель

      07:30, 20 марта, 2017
      Ксения Чернова
      07:30, 20 марта, 2017
      Ксения Чернова
      322
      0
      #общество\n#погода\n#Удмуртия\n#весна\n#приметы\n#птицы\n#знак
      322
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      Народные приметы и суеверия на 20 марта.

      Ижевск. Удмуртия. В народе день 20 марта  называли Василием Капельником, поскольку в средней полосе России именно сейчас наступают долгожданные оттепели, текут ручьи, звенит капель. Как пишет Astromeridian, считается, что хмурое перезимье осталось позади, и природа просыпается ото сна.

      В православной церкви почитается память великомученика Василия. Кроме того, 20 марта поклоняются чудотворной иконе «Споручница грешных». Неизвестно, кто стал ее автором, но исцеляющая сила иконы была открыта в середине ХIХ века. Именно тогда образ помог жителям Орловской области, где он в этот момент находился. Постепенно о чудодейственной силе иконы узнали и другие люди. Считается, что 20 марта иконе нужно молиться об избавлении от холеры – по крайней мере, в прежние годы многие люди излечились от этой напасти.

      Народные приметы на 20 марта:

      1. С крыш капель – год будет очень плодородным.

      2. Прилетели 20 марта практически все птицы – жди обильного урожая хлеба.

      3. Вода тает, но лед при этом стоит – будет очень неурожайный год.

      4. Дружная капель и южный ветер – лето теплым будет.

      5. Толща снега срывается с крыши и разбивает окно – человеческие грехи на землю упали.

      6. Парень 20 марта может приворожить понравившуюся девушку.

      7. Похолодало к вечеру – ожидай заморозков.

      8. Синий горизонт – совсем скоро наступит потепление.

      9. Звонкая капель и южный ветер 20 марта  – лето будет жарким.

      10. Длинные сосульки с крыш свисают – будет богатый урожай льна.

      11. Сколько в этот день прилетело жаворонков, столько проталин будет вокруг.

      12. Считают, что те птицы, которые прилетели  20 марта, провели зиму в Раю, и их нужно чествовать особым образом.

      13. Прилетели 20 марта жаворонки – погода будет теплой. А если в этот день увидишь зяблика – ожидай похолодания.

      14. Прилетели журавли – жди поздней весны.

      15. Ласточки над крышей свили гнездо – к несчастью.

      16. Увидеть ласточку на Василия Капельника и покормить ее – можно собрать богатый урожай.

      17. Ласточка вьет гнездо на солнечной стороне – примета того, что лето будет ненастным.

      18. Сон, приснившийся 20 марта, сбудется через 3 года.

      07:30, 20 марта, 2017
      Ксения Чернова
      322
      0
      #общество\n#погода\n#Удмуртия\n#весна\n#приметы\n#птицы\n#знак
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