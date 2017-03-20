Знаки Удмуртии: гнезда ласточек и капель

Народные приметы и суеверия на 20 марта.

Ижевск. Удмуртия. В народе день 20 марта называли Василием Капельником, поскольку в средней полосе России именно сейчас наступают долгожданные оттепели, текут ручьи, звенит капель. Как пишет Astromeridian, считается, что хмурое перезимье осталось позади, и природа просыпается ото сна.

В православной церкви почитается память великомученика Василия. Кроме того, 20 марта поклоняются чудотворной иконе «Споручница грешных». Неизвестно, кто стал ее автором, но исцеляющая сила иконы была открыта в середине ХIХ века. Именно тогда образ помог жителям Орловской области, где он в этот момент находился. Постепенно о чудодейственной силе иконы узнали и другие люди. Считается, что 20 марта иконе нужно молиться об избавлении от холеры – по крайней мере, в прежние годы многие люди излечились от этой напасти.

Народные приметы на 20 марта:

1. С крыш капель – год будет очень плодородным.

2. Прилетели 20 марта практически все птицы – жди обильного урожая хлеба.

3. Вода тает, но лед при этом стоит – будет очень неурожайный год.

4. Дружная капель и южный ветер – лето теплым будет.

5. Толща снега срывается с крыши и разбивает окно – человеческие грехи на землю упали.

6. Парень 20 марта может приворожить понравившуюся девушку.

7. Похолодало к вечеру – ожидай заморозков.

8. Синий горизонт – совсем скоро наступит потепление.

9. Звонкая капель и южный ветер 20 марта – лето будет жарким.

10. Длинные сосульки с крыш свисают – будет богатый урожай льна.

11. Сколько в этот день прилетело жаворонков, столько проталин будет вокруг.

12. Считают, что те птицы, которые прилетели 20 марта, провели зиму в Раю, и их нужно чествовать особым образом.

13. Прилетели 20 марта жаворонки – погода будет теплой. А если в этот день увидишь зяблика – ожидай похолодания.

14. Прилетели журавли – жди поздней весны.

15. Ласточки над крышей свили гнездо – к несчастью.

16. Увидеть ласточку на Василия Капельника и покормить ее – можно собрать богатый урожай.

17. Ласточка вьет гнездо на солнечной стороне – примета того, что лето будет ненастным.

18. Сон, приснившийся 20 марта, сбудется через 3 года.