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В правительстве Удмуртии определили ответственных за реализацию нацпроектов

15:10, 05 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В правительстве Удмуртии определили ответственных за реализацию нацпроектов
15:10, 05 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
72
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Правительство\n#нацпроекты
Источник фото: ИА «Сусанин»
72
0

Глава республики подписал соответствующий указ. 

Ижевск. Удмуртия. Среди членов правительства Удмуртии определены ответственные за реализацию национальных проектов и федеральных программ. Соответствующий указ главы Удмуртии Александра Бречалова опубликован на портале Udmurt.ru.

Зоны ответственности за нацпроекты распределены следующим образом:

·       «Демография»: вице-премьеры Ольга Лубнина и Тимур Меджитов, а также первый вице-премьер Татьяна Чуракова;

·       «Здравоохранение»: вице-премьер Татьяна Чуракова;

·       «Образование»: вице-премьер Татьяна Чуракова и руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлёв;

·       «Культура»: вице-премьер Наталья Тойкина;

·       «Туризм и индустрия гостеприимства»: председатель правительства Роман Ефимов;

·       «Жильё и городская среда»: вице-премьер Игорь Асабин;

·       «Экология»: вице-премьер Роман Габдрахманов;

·       «Безопасные и качественные дороги»: вице-премьер Игорь Асабин и председатель правительства Роман Ефимов;

·       «Цифровая экономика»: вице-премьер Тимур Меджитов;

·       «Производительность труда»: председатель правительства Роман Ефимов;

·       «Малое и среднее предпринимательства»: председатель правительства Роман Ефимов;

·       «Международная кооперация и экспорт»: вице-премьер Роман Габдрахманов и Роман Габдрахманов;

·       «Беспилотные авиасистемы»: Роман Габдрахманов.

Подробнее с содержанием указа можно ознакомиться по ссылке (скачивается документ). 

15:10, 05 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
72
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Правительство\n#нацпроекты