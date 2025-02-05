Ижевск. Удмуртия. Среди членов правительства Удмуртии определены ответственные за реализацию национальных проектов и федеральных программ. Соответствующий указ главы Удмуртии Александра Бречалова опубликован на портале Udmurt.ru.

Зоны ответственности за нацпроекты распределены следующим образом:

· «Демография»: вице-премьеры Ольга Лубнина и Тимур Меджитов, а также первый вице-премьер Татьяна Чуракова;

· «Здравоохранение»: вице-премьер Татьяна Чуракова;

· «Образование»: вице-премьер Татьяна Чуракова и руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлёв;

· «Культура»: вице-премьер Наталья Тойкина;

· «Туризм и индустрия гостеприимства»: председатель правительства Роман Ефимов;

· «Жильё и городская среда»: вице-премьер Игорь Асабин;

· «Экология»: вице-премьер Роман Габдрахманов;

· «Безопасные и качественные дороги»: вице-премьер Игорь Асабин и председатель правительства Роман Ефимов;

· «Цифровая экономика»: вице-премьер Тимур Меджитов;

· «Производительность труда»: председатель правительства Роман Ефимов;

· «Малое и среднее предпринимательства»: председатель правительства Роман Ефимов;

· «Международная кооперация и экспорт»: вице-премьер Роман Габдрахманов и Роман Габдрахманов;

· «Беспилотные авиасистемы»: Роман Габдрахманов.

Подробнее с содержанием указа можно ознакомиться по ссылке (скачивается документ).