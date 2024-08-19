Анна Слугина сменит Сергея Юрина на посту министра экономики Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Министерство экономики Удмуртии возглавит Анна Слугина. Об этом в ходе аппаратного совещания в понедельник, 19 августа, сообщил глава республики Александр Бречалов.

«Сейчас Анна Сергеевна занимает должность первого заместителя министра финансов республики. Ранее, в 2020-2022 годах, уже работала в министерстве экономики — возглавляла управление по инвестиционной деятельности», — отметил Бречалов

Он поблагодарил текущего руководителя Минэкономики УР Сергея Юрина за проделанную работу и подчеркнул, что «у него будет новая интересная задача».

Напомним, бывший глава Малопургинского района Сергей Юрин стал министром 11 месяцев назад.