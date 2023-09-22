Сергей Юрин назначен на должность министра экономики Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Бывший глава Малопургинского района назначен на должность руководителя министерсва экономики Удмуртии, лишившись приставки «исполняющего обязанности». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Полноправным руководителем министерства Юрин станет с 23 сентября. Соответствующий указ подписан главой Удмуртии Александром Бречаловым.

Напомним, ранее Сергей Юрин работал главой Малопургинского района. 7 августа он стал исполняющим обязанности министра экономики Удмуртии.