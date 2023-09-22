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Сергей Юрин назначен на должность министра экономики Удмуртии

16:52, 22 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Сергей Юрин назначен на должность министра экономики Удмуртии
16:52, 22 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
397
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#экономика
Фото: Сергей Юрин
397
0

Он исполнял обязанности руководителя министерства с 7 августа текущего года. 

Ижевск. Удмуртия. Бывший глава Малопургинского района назначен на должность руководителя министерсва экономики Удмуртии, лишившись приставки «исполняющего обязанности». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Полноправным руководителем министерства Юрин станет с 23 сентября. Соответствующий указ подписан главой Удмуртии Александром Бречаловым.

Напомним, ранее Сергей Юрин работал главой Малопургинского района. 7 августа он стал исполняющим обязанности министра экономики Удмуртии.

16:52, 22 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
397
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#экономика