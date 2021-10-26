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В Удмуртии приняли закон об общественном контроле

17:40, 26 октября, 2021
Андрей Поносов
В Удмуртии приняли закон об общественном контроле
17:40, 26 октября, 2021
Андрей Поносов
368
0
#Удмуртия\n#госслужащие\n#Госсовет\n#Общественная палата\n#контроль\n#проверки
Фото: пресс-служба Госсовета УР
368
0

Результатом мониторинга работы органов власти станет ежегодный доклад Общественной палаты республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии утвердили систему общественного надзора за работой государственных и муниципальных служащих. Закон «Об общественном контроле в Удмуртской Республике» был принят на очередной сессии Государственного Совета республики, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Согласно новому документу, право осуществлять контроль за деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления от лица жителей могут общественные советы при муниципалитетах, министерствах и ведомствах, а также Общественный совет при Госсовете республики и Общественная палата Удмуртии.

Для проведения контрольных мероприятий представители населения могут создавать и временные структуры - наблюдательные комиссии, инспекции и группы.

Закон регламентирует порядок рассмотрения предложений со стороны общественников и определяет в каких случаях контрольные группы могут выйти в госучреждения для проверки.  

Результаты работы общественного контроля на территории республики найдут отражение в ежегодном итоговом документе, который обнародует Общественная палата Удмуртии.

По замыслу авторов, принятый законопроект усилит эффективность участия граждан в формировании и реализации государственной политики в регионе, а также повысит качество оказываемых населению государственных и муниципальных услуг.

17:40, 26 октября, 2021
Андрей Поносов
368
0
#Удмуртия\n#госслужащие\n#Госсовет\n#Общественная палата\n#контроль\n#проверки
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