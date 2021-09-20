Предварительно наибольшее количество мандатов в Удмуртии получит партия «Единая Россия»

Из 639 предоставленных мест, данные по 131 мандату пока не известны.

Ижевск. Удмуртия. По предварительным данным в Удмуртии наибольшее количество мандатов будет предоставлено партии «Единая Россия». Об этом сообщили на аппаратном совещании главы Удмуртии.

В регионе с 17 по 19 сентября прошли выборы депутатов в государственную думу России. На данный момент подсчеты бюллетеней еще идут, но уже известны предварительные данные о распределении депутатских мандадов.

Всего в представительных органах муниципальных округов первого созыва в Удмуртской Республике выделено 639 мест. Пока известно о 508 мандатах, которые будут в них замещены. Партия «Единая Россия» получит 324 места, «КПРФ» — 98, «ЛДПР» — 31, «Справедливая Россия» — 28, самовыдвиженцы — 20, «Партия пенсионеров» — 5 и по одному мандату предоставят представителям партий «Родина», и «Зеленая альтернатива».

По оставшемуся 131 месту данные еще не известны.