Юрист Ия Боронина представит партию «Яблоко» в Удмуртии на выборах в Госдуму

Общественница баллотируется по партийному списку и одномандатному округу.

Ижевск. Удмуртия. Председатель регионального отделения партии «Яблоко» в Удмуртии Ия Боронина выдвинута кандидатом в депутаты Государственной Думы России. Общественно-политическое движение опубликовало списки своих претендентов на кресло в нижней палате российского парламента.

Всего на выборы в Госдуму «Яблоко» выдвинуло 310 кандидатов по 90 региональным группам федерального перечня и 161 одномандатника. Общероссийску часть списка «Яблока» возглавил председатель партии Николай Рыбаков.

По Ижевскому одномандатному избирательному округу № 34 от «яблочников» баллотируется юрист-общественник Ия Боронина. Она же возглавила список кандидатов региональной группы № 65. Вторым номером в нем идет индивидуальный предприниматель Вера Хабарова.

И добавим, ранее один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский объявил, что впервые не будет баллотироваться на выборы в Госдуму. Политик подчеркнул, что не видит другого способа «открыть дорогу молодым».