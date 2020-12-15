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В Удмуртии усилят контроль за пожарной безопасностью соцобъектов после трагедии в Башкирии

11:20, 15 декабря, 2020
Дарья Саушина
В Удмуртии усилят контроль за пожарной безопасностью соцобъектов после трагедии в Башкирии
11:20, 15 декабря, 2020
Дарья Саушина
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#Удмуртия\n#пожары\n#безопасность\n#Александр Бречалов\n#власть и чиновники
Фото: пресс-служба администрации Глазова
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Год назад 31 декабря в Глазове произошел пожар в психоневрологическом диспансере.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии усилят контроль за соблюдением пожарной безопасности на социальных объектах. Такое поручение на сессии Госсовета республики во вторник, 15 декабря, дал глава региона Александр Бречалов. Оно связано как с приближающимися новогодними праздниками, так и с трагедией в пансионате в Башкирии.
«Максимальная концентрация, максимальная мобилизация до, во время и после новогодних праздников», - отметил руководитель республики.
Напомним, что 31 декабря 2019 года в Глазове произошел пожар в психоневрологическом интернате. Пострадали шестеро, один из них скончался в больнице. Причиной возникновения огня стало курение одного из постояльцев в палате.
В ночь на 15 декабря этого года в Башкирии в результате пожара в доме престарелых погибли 11 человек, четверо – спаслись. 
11:20, 15 декабря, 2020
Дарья Саушина
225
0
#Удмуртия\n#пожары\n#безопасность\n#Александр Бречалов\n#власть и чиновники