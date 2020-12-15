В Удмуртии усилят контроль за пожарной безопасностью соцобъектов после трагедии в Башкирии

Год назад 31 декабря в Глазове произошел пожар в психоневрологическом диспансере.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии усилят контроль за соблюдением пожарной безопасности на социальных объектах. Такое поручение на сессии Госсовета республики во вторник, 15 декабря, дал глава региона Александр Бречалов. Оно связано как с приближающимися новогодними праздниками, так и с трагедией в пансионате в Башкирии.

«Максимальная концентрация, максимальная мобилизация до, во время и после новогодних праздников», - отметил руководитель республики.