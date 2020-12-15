Завершение вакцинации от гриппа в Удмуртии, трагедия в доме престарелых в Башкирии и новая разновидность коронавируса: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Утро вторника, 15 декабря, встречаем чашкой крепкого кофе и традиционным обзором новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

На все 100:

В Удмуртии завершилась плановая вакцинация от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

«Всего перед началом эпидемического сезона 2020-2021 против гриппа привито 825 723 жителя региона, что составляет 55% от совокупного населения региона», – говорится в сообщении.

На 100% выполнен план по вакцинации детей (более 219,8 тыс. человек) и беременных (2100 человек).

Новая партия:

В Ижевск привезли еще 5 новых трамваев «Львенок». Об этом сообщает пресс-служба предприятия «ИжГЭТ».

«Всего в ижевское депо уже прибыло 15 из 16 приобретенных вагонов; ещё один трамвай прибудет до конца текущей недели», – рассказали транспортники.

Губит людей пиво?

85% трудоспособных жителей регионов России употребляют алкоголь. Как пишет «Мир24» со ссылкой на РИА «Новости», об это свидетельствуют данные опроса, приведенные в докладе о демографической ситуации Федерального проекта «Трезвая Россия».

С мая по июль 2019 года в 65 регионах опросили 120 тыс. человек в возрасте от 18 до 23 лет. 69% респондентов признались, что «дружат» с алкоголем, 53% потребляют его систематически, раз в неделю.

Молодые люди, отвечая на вопросы, рассказали, что к алкоголю их подталкивает его доступность и реклама.

При этом самым популярным алкогольным напитком эксперты назвали пиво: в год россияне выпивают порядка 8,5 млрд литров. Водка расположилась на втором месте (1 млрд литров в год).

Трагедия:

В деревне Ишбулдино в Башкирии сгорел дом престарелых. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан, пожар произошел в ночь на вторник, 15 декабря.

«На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение деревянного одноэтажного строения с мансардой размером 9х8 метров по всей площади, зарегистрированного как Дом милосердия», – отмечается в сообщении.

После тушения пожарные обнаружили тела 11 погибших.

По данным «Интерфакса» , в здании располагался частный пансионат, в который принимали престарелых. Погибшими оказались лежачие пациенты.

В качестве основных версий пожара рассматриваются человеческий фактор и технические неисправности. При этом в помещении сработала пожарная сигнализация сработала, 4 человека сумели спастись.

Новая опасность:

В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. Как пишет «Лента» , об этом сообщил министр здравоохранения страны Мэттью Хэнкок.

По его словам, пока нет доказательств, что новый штамм смертоноснее предыдущих или устойчив к вакцинам. В то же время он легче передается от человека к человеку и, следовательно, является более заразным.

В Лондоне и 60 различных районах страны зафиксировано около тысячи случаев заражения новым штаммом вируса. В столице и на юге Англии планируется ввести более жесткие ограничения.