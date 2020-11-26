Центр управления регионом начал работать в Удмуртии

Руководить им будет Татьяна Шумихина.

Ижевск. Удмуртия. Центр управления регионом открыли в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, по указу президента России, подобные структуры должны быть созданы во всех регионах до 1 декабря.

Цель работы Центра управления регионом — помочь наладить оперативную и эффективную обратную связь между жителями Удмуртии и представителями власти. Новая структура станет единой информационно-аналитической системой по работе с обращениями граждан.

На основе мониторинга сообщений создается «тепловая карта» проблемных точек республики. С помощью этих данных специалисты ЦУРа смогут анализировать текущую ситуацию, прогнозировать аналогичные жалобы и предлагать решения.

С помощью цифровых технологий специалисты центра смогут оперативно отслеживать и анализировать просьбы и обращения граждан к исполнительным органам власти во всех открытых интернет-источниках. Это могут быть паблики в соцсетях, каналы в мессенджерах, открытые личные аккаунты. Один из каналов сбора информации, система «Инцидент Менеджмент», работает в республике уже два года.

ЦУР Удмуртии возглавила Татьяна Шумихина. Об этом она сообщила в своих соцсетях. До этого она была начальником аналитического управления администрации главы и правительства Удмуртии.