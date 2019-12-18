  • $ 62.53 ↓
  • € 69.68 ↓

Александр Бречалов пообещал в 2020 году завершить ремонт дороги, соединяющей Удмуртию с Кировской областью

09:00, 18 декабря, 2019
Дарья Саушина
Александр Бречалов пообещал в 2020 году завершить ремонт дороги, соединяющей Удмуртию с Кировской областью
09:00, 18 декабря, 2019
Дарья Саушина
278
0
#дороги\n#Кировская область\n#Яр\n#Александр Бречалов\n#Ярослав Семенов
Фото: ИА Сусанин
278
0

Со стороны соседнего региона дорога полностью готова.

Ижевск. Удмуртия. В 2020 году завершится ремонт дороги, соединяющей Удмуртию с Кировской областью. Во время своего ежегодного доклада глава Удмуртской Республики Александр Бречалов отметил, что это «наверное один из самых резонансных участков дороги для жителей республики».

Как пояснил председатель регионального правительства Ярослав Семенов, в будущем году предстоит привести в порядок два участка общей протяженностью 7,47 км. На эти цели выделят 263 млн рублей. «Следующий год – год завершения всех этих работ, и Удмуртская Республика наконец будет связана этой транспортной артерией с Кировской областью. Напомню, со стороны Кировской области дорога уже готова», - сообщил премьер-министр.

09:00, 18 декабря, 2019
Дарья Саушина
278
0
#дороги\n#Кировская область\n#Яр\n#Александр Бречалов\n#Ярослав Семенов

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Годовалая девочка умерла в частном детском саду Ижевска

14:10, 11 декабря, 2019
7224

В Удмуртии снегоход с рыбаками затонул в Каме

4908
13:49, 14 декабря, 2019

Итоги дня: смерть ребёнка в детском саду Ижевска, рост рейтинга туризма и сохранение «Ижтрейдинга»

4596
18:00, 11 декабря, 2019

В Удмуртии с 15 декабря вступит в силу новый закон о тишине

4488
17:53, 13 декабря, 2019

«Вылетевшая» на встречную полосу легковушка угодила под фуру в Сарапульском районе

3424
11:00, 12 декабря, 2019

Мертвые души: считавшийся покойником камчатский пенсионер потребовал пенсию за 2 месяца

10:48, 12 декабря, 2019
1356

Иногда они возвращаются: россиянам рассказали о способах борьбы с «супертараканами»

1351
16:22, 12 декабря, 2019

С января в России изменят порядок начисления некоторых льгот и одного налога

1281
13:11, 12 декабря, 2019

Руководство казанской гимназии собрало с родителей 50 млн рублей и улетело в ОАЭ

1228
17:21, 12 декабря, 2019

Под дружеское ржание: нижегородец изводил соседей аудиозаписями с конюшни

1033
16:59, 13 декабря, 2019

В смертельных объятиях: орлан хотел пообедать осьминогом и едва не погиб

18:33, 13 декабря, 2019
1582

Президент Бразилии грубо обругал шведскую экоактивистку Грету Тунберг

1135
13:31, 11 декабря, 2019

В центральном Непале упал автобус с туристами с высоты 500 метров

1014
17:17, 15 декабря, 2019

Российские моряки открыли четыре новых острова в Красном море

1012
13:11, 13 декабря, 2019

Финляндия запретит ввоз плодов и цветов из России

924
11:57, 12 декабря, 2019

Лонгриды

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019

Год ЧистоПоУдмуртски

19:05, 16 декабря, 2019

Ускоритель бизнеса Удмуртии

15:32, 16 декабря, 2019

Будь первым! Живи в Авангарде!

17:51, 03 декабря, 2019

Цветам все возрасты покорны

17:41, 02 декабря, 2019

Первый экопункт в Удмуртии

18:46, 29 ноября, 2019

Музыка нас связала

08:43, 29 ноября, 2019

Секреты переработки

09:45, 19 ноября, 2019

Ленинский район – ситуация меняется!

16:38, 14 ноября, 2019

Повелители дыма

14:17, 14 ноября, 2019

«Ростелеком»: равнение на клиента

17:52, 07 ноября, 2019

Пригодились не там, где родились. Часть II

12:31, 07 ноября, 2019