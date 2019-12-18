Александр Бречалов пообещал в 2020 году завершить ремонт дороги, соединяющей Удмуртию с Кировской областью

Со стороны соседнего региона дорога полностью готова.

Ижевск. Удмуртия. В 2020 году завершится ремонт дороги, соединяющей Удмуртию с Кировской областью. Во время своего ежегодного доклада глава Удмуртской Республики Александр Бречалов отметил, что это «наверное один из самых резонансных участков дороги для жителей республики».

Как пояснил председатель регионального правительства Ярослав Семенов, в будущем году предстоит привести в порядок два участка общей протяженностью 7,47 км. На эти цели выделят 263 млн рублей. «Следующий год – год завершения всех этих работ, и Удмуртская Республика наконец будет связана этой транспортной артерией с Кировской областью. Напомню, со стороны Кировской области дорога уже готова», - сообщил премьер-министр.