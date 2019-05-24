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4,5 млн рублей заработал глава Удмуртии Александр Бречалов в 2018 году

16:48, 24 мая, 2019
Диана Ворончихина
16:48, 24 мая, 2019
Диана Ворончихина
650
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#Ижевск\n#власть и чиновники\n#сведения о доходах\n#власть\n#Удмуртия\n#новости\n#доходы\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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В 2017 году его доход составлял 34 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов отчитался о своих доходах за 2018 год. Согласно сведениям, опубликованным на сайте главы и правительства республики, он заработал 4 539 855 рублей.

Руководитель региона задекларировал две четырехкомнатные квартиры, в одной из которых имеет ½ доли в собственности, а также два автомобиля «Фольксваген».

Доходы супруги Александра Бречалова за минувший год с учетом иных доходов составили 3,95 млн рублей. У неё в собственности три земельных участка, дом, две четырехкомнатные квартиры (в одной из квартир ½ доли).

Напомним, что в 2017 году доход Бречалова составлял 34 081 285 рублей. Прибыль указана с учетом суммы от продажи недвижимости

Также о своих доходах за 2018 год отчитались члены правительства Удмуртии.

16:48, 24 мая, 2019
Диана Ворончихина
650
0
#Ижевск\n#власть и чиновники\n#сведения о доходах\n#власть\n#Удмуртия\n#новости\n#доходы\n#деньги\n#финансы и деньги
МирТесен

 

 

 


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