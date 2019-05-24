4,5 млн рублей заработал глава Удмуртии Александр Бречалов в 2018 году

В 2017 году его доход составлял 34 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов отчитался о своих доходах за 2018 год. Согласно сведениям, опубликованным на сайте главы и правительства республики, он заработал 4 539 855 рублей.

Руководитель региона задекларировал две четырехкомнатные квартиры, в одной из которых имеет ½ доли в собственности, а также два автомобиля «Фольксваген».

Доходы супруги Александра Бречалова за минувший год с учетом иных доходов составили 3,95 млн рублей. У неё в собственности три земельных участка, дом, две четырехкомнатные квартиры (в одной из квартир ½ доли).

Напомним, что в 2017 году доход Бречалова составлял 34 081 285 рублей. Прибыль указана с учетом суммы от продажи недвижимости

Также о своих доходах за 2018 год отчитались члены правительства Удмуртии.