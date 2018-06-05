Кандидата избрали путем тайного голосования.

Воткинск. Удмуртия. Главой Воткинска стал Алексей Заметаев. Об этом сообщает пресс-служба города.

Во вторник, 5 июня, состоялась внеочередная сессия Воткинской гордумы, на которой депутаты путем тайного голосования избрали нового руководителя. На этот пост также претендовали Антон Гусев и Юрий Захаров.

Напомним, 13 января стало известно об отставке главы Воткинска Владимира Перевозчикова в связи с утратой доверия. 18 января временно исполняющей обязанности руководителя назначена Ольга Сорокина.