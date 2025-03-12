Подать заявку можно до 19 марта.
Ижевск. Удмуртия. Минэкономики Удмуртии объявило открытый отбор кандидатов на должность директора АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» (18+). Информацию об этом разместили на сайте министерства.
Участниками открытого отбора могут стать граждане Российской Федерации, отвечающие следующим требованиям:
- наличие высшего образования, или образования по программе МВА, или образования по программам НОУДПОМШУ «Сколково»;
- опыт управленческой деятельности не менее 3 лет на должностях руководителей, заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений предприятий, учреждений и организаций независимо от форм их собственности в одной из сфер: предпринимательство, внешнеэкономическая деятельность, финансы, экономика, инвестиции и прочих смежных направлениях;
- достижение конкретных результатов в профессиональной деятельности;
- активная гражданская позиция;
- стратегическое мышление;
- отсутствие судимости, отсутствие факта возбуждения уголовного дела на момент участия в Открытом отборе кандидатов.
Подать заявку на участие в открытом отборе кандидатов можно по ссылке с 10 до 19 марта 2025 года.
Напомним, предыдущий глава Корпорации развития Удмуртии Фаниль Мандиев покинул пост в конце февраля.
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