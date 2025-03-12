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Открытый отбор кандидатов на должность директора объявили в Корпорации развития Удмуртии

11:35, 12 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Открытый отбор кандидатов на должность директора объявили в Корпорации развития Удмуртии
11:35, 12 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
130
0
#Удмуртия\n#руководитель\n#Корпорация развития Удмуртии
Источник фото: ИА «Сусанин»
130
0

Подать заявку можно до 19 марта.

Ижевск. Удмуртия. Минэкономики Удмуртии объявило открытый отбор кандидатов на должность директора АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» (18+). Информацию об этом разместили на сайте министерства.

Участниками открытого отбора могут стать граждане Российской Федерации, отвечающие следующим требованиям:

- наличие высшего образования, или образования по программе МВА, или образования по программам НОУДПОМШУ «Сколково»;

- опыт управленческой деятельности не менее 3 лет на должностях руководителей, заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений предприятий, учреждений и организаций независимо от форм их собственности в одной из сфер: предпринимательство, внешнеэкономическая деятельность, финансы, экономика, инвестиции и прочих смежных направлениях;

- достижение конкретных результатов в профессиональной деятельности;

- активная гражданская позиция;

- стратегическое мышление;

- отсутствие судимости, отсутствие факта возбуждения уголовного дела на момент участия в Открытом отборе кандидатов.

Подать заявку на участие в открытом отборе кандидатов можно по ссылке с 10 до 19 марта 2025 года.

Напомним, предыдущий глава Корпорации развития Удмуртии Фаниль Мандиев покинул пост в конце февраля

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11:35, 12 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
130
0
#Удмуртия\n#руководитель\n#Корпорация развития Удмуртии