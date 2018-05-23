Определилась тройка кандидатов на должность главы Воткинска

В список вошли Антон Гусев, Алексей Заметаев и Юрий Захаров.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске состоялось закрытое заседание конкурсной комиссии по определению кандидатов на пост главы города. В итоге из 10 претендентов было выбрано трое: Антон Гусев, Алексей Заметаев и Юрий Захаров.

Фамилии кандидатов будут представлены в муниципальный парламент. Окончательный выбор сделают депутаты городской думы.

Напомним, бывшего главу Воткинска Владимира Перевозчикова отправили в отставку в связи с утратой доверия. Временно исполняющей обязанности главы города назначена заместитель главы администрации по экономике, финансам и инвестициям Ольга Сорокина.