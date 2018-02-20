Власти Удмуртии: Камский мост не должен повториться

Республика не будет реализовывать ни одного проекта, несущего риски для бюджета республики.

Ижевск. Удмуртия. Первый зампред правительства Удмуртии Александр Свинин во время пресс-завтрака с журналистами заявил, что проект платной дороги Алнаши-Малая Пурга может и не состояться. «Мы сами себе не враги. Бюджет достаточно тяжёлый и новых обязательств на него брать мы не будем, - заявил вице-премьер. - Это один из проектов, которые мы рассматриваем, и не факт, что он состоится. Сейчас идёт стадия расчётов. Она завершится в течение полугода и только тогда мы поймём, получится ли эта платная трасса, будет ли она когда-то или нет».

В данный момент идёт расчёт транспортной модели, которая должна ответить на вопрос будет ли там необходимый трафик. Вице-премьер уточнил, что этот и любой другой проект должны подвергаться большой аналитической работе, чтобы не повторилась ситуация с камским мостом. Сейчас Удмуртия оплачивает концессионеру недостаток трафика.

«Даже если потенциальный концессионер к нам выйдет с частной концессионной инициативой, мы будем привлекать третью сторону, чтобы она оценила, чтобы опять не попали впросак, как это бывает в случаях, когда надо компенсировать из бюджета», - добавил Александр Свинин.