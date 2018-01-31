  • $ 56.29 ↑
  • € 69.54 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Три жителя Удмуртии вошли в список доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина

      11:35, 31 января, 2018
      Дарья Саушина
      11:35, 31 января, 2018
      Дарья Саушина
      987
      0
      #политика\n#выборы\n#Удмуртия\n#выборы Президента РФ
      Фото: sputniknews.com
      987
      0

      В перечне доверенных лиц гендиректор завода «Купол» Фанил Зиятдинов, биатлонист Иван Черезов и ректор Института развития образования Владимир Байметов.

      Ижевск. Удмуртия. В список доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина вошли три жителя Удмуртии. Как сообщается в документах, опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии страны, в перечень попали генеральный директор завода «Купол» Фанил Зиятдинов, биатлонист Иван Черезов и ректор Института развития образования Владимир Байметов. Также доверенным лицом стала бывший постпред главы при президенте России Светлана Смирнова.

      Напомним, что в настоящее время ЦИК зарегистрировал двух кандидатов президентской кампании. Это Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ). В списке претендентов также Эльвира Агурбаш (Альянс Зеленых), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Ирина Волынец («Народная партия России»), Михаил Козлов (партия «Социальной защиты»), Наталья Лисицына («российский объединенный трудовой фронт»), Владимир Михайлов (самовыдвижение), Станислав Полищук («Партия социальных реформ - прибыль природных ресурсов – народу»), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).  В среду, 31 января, завершается прием документов от претендентов на участие в выборах. После проверки поданных заявок станет известен окончательный список кандидатов на пост президента России.  

      11:35, 31 января, 2018
      Дарья Саушина
      987
      0
      #политика\n#выборы\n#Удмуртия\n#выборы Президента РФ

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Водитель насмерть замерз на автомобильной трассе в Удмуртии

      17:13, 29 января, 2018
      13649

      Жителей Удмуртии предупредили о продаже фальсифицированного масла

      5624
      09:48, 24 января, 2018

      Двухлетний ребенок в Воткинске ушел из детского сада в магазин

      5035
      11:56, 25 января, 2018

      Выемка документов прошла в лыжном комплексе Кулаковой в Удмуртии

      4019
      12:05, 30 января, 2018

      Ильдар Бикбулатов покинет пост первого замглавы администрации Ижевска

      3780
      09:36, 26 января, 2018

      В Калининградской области бездомный кот спас ребенка от холода

      14:40, 27 января, 2018
      2564

      Россиянка Дарья Хохлова завоевала титул «Мисс бикини мира»

      1979
      18:10, 28 января, 2018

      Медики запретили летать Елене Летучей

      1818
      14:52, 29 января, 2018

      В Хабаровске отравились 93 воспитанника и 7 сотрудников гимназии

      1720
      17:55, 27 января, 2018

      В Омской области при пожаре в общежитии погибли пять человек

      1637
      10:40, 28 января, 2018

      Фуркад обвинил МОК в двойных стандартах после решения не приглашать Шипулина на Олимпиаду

      15:19, 24 января, 2018
      7940

      Бьорндален может поехать на Олимпиаду в составе белорусской сборной по биатлону

      2072
      19:24, 26 января, 2018

      Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»

      1812
      18:00, 28 января, 2018

      Основатель IKEA Ингвар Кампрад умер в Швеции

      1617
      16:00, 28 января, 2018

      В США назвали победителей премии Grammy

      1595
      09:38, 29 января, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: выемка документов на СОЛК имени Кулаковой и явка на выборах президента

      30 января, 2018

      Кенгуренка Кенни могут увидеть посетители ижевского зоопарка

      30 января, 2018

      Удмуртия в минуту: выбор гендиректора «Ижстали» и закрытие автобусных рейсов «Ижевск – Уфа»

      29 января, 2018