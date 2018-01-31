Три жителя Удмуртии вошли в список доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина

В перечне доверенных лиц гендиректор завода «Купол» Фанил Зиятдинов, биатлонист Иван Черезов и ректор Института развития образования Владимир Байметов.

Ижевск. Удмуртия. В список доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина вошли три жителя Удмуртии. Как сообщается в документах, опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии страны, в перечень попали генеральный директор завода «Купол» Фанил Зиятдинов, биатлонист Иван Черезов и ректор Института развития образования Владимир Байметов. Также доверенным лицом стала бывший постпред главы при президенте России Светлана Смирнова.

Напомним, что в настоящее время ЦИК зарегистрировал двух кандидатов президентской кампании. Это Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ). В списке претендентов также Эльвира Агурбаш (Альянс Зеленых), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Ирина Волынец («Народная партия России»), Михаил Козлов (партия «Социальной защиты»), Наталья Лисицына («российский объединенный трудовой фронт»), Владимир Михайлов (самовыдвижение), Станислав Полищук («Партия социальных реформ - прибыль природных ресурсов – народу»), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»). В среду, 31 января, завершается прием документов от претендентов на участие в выборах. После проверки поданных заявок станет известен окончательный список кандидатов на пост президента России.