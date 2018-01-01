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      135 КОИБов установят на избирательных участках Удмуртии во время президентских выборов

      15:08, 01 января, 2018
      Дарья Саушина
      15:08, 01 января, 2018
      Дарья Саушина
      261
      0
      #политика\n#выборы\n#ЦИК\n#Удмуртия
      Фото: 360tv.ru
      261
      0

      Все они будут работать только в Ижевске.

      Ижевск. Удмуртия. Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) на президентских выборах из всех городов Удмуртии появятся только на участках Ижевска. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщили в Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики. По данным ЦИК, всего 18 марта планируется задействовать 135 КОИБов.

      Всего на территории региона сформированы 1183 участка для голосования. Системой видеонаблюдения планируется оснастить все территориальные и 485 участковых комиссий.

      Напомним, что на выборах президента России нельзя будет проголосовать досрочно. Те, кто 18 марта 2018 года будут находиться вдалеке от своего участка, смогут проголосовать по месту нахождения. Для этого необходимо заранее подать заявление.

      «Еще одно новшество, которое также уже апробировано на выборах в единый день голосования 10 сентября 2017 года – изготовление протоколов с участковых избирательных комиссий с машиночитаемым кодом (QR-кодом). Все протоколы участковых комиссий будут изготавливаться с применением QR-кода, что ускорит процесс ввода данных в ГАС «Выборы», - рассказали в Центризбиркоме. 

      15:08, 01 января, 2018
      Дарья Саушина
      261
      0
      #политика\n#выборы\n#ЦИК\n#Удмуртия

       

       

       

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