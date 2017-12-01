Сенатор от Удмуртии в Совете Федерации Юрий Фёдоров провел прием граждан

Встреча прошла 1 декабря в региональной общественной приёмной в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. Член Комитета Совета Федерации России от Удмуртии Юрий Фёдоров провел прием граждан. Встреча прошла 1 декабря в региональной общественной приёмной.

Одна из заявителей обратилась в интересах жителей улицы Братская Ижевска. По ее словам, дорога на указанной улице находится в ненадлежащем состоянии. Заявитель просит помочь отремонтировать дорогу.

Другой посетитель пояснила, что в Каракулинском районе телевизионный сигнал из Башкирии перебивает сигналы Удмуртского телевидения, что причиняет гражданам неудобства. Также она поднимала вопросы газификации населенных пунктов Каракулинского района.

Гражданин обратился с просьбой помочь в решении проблемы. Вблизи его участка организована площадка для строительства многоквартирного дома. Жителей «Восточного поселка» беспокоит подобное соседство, считают, что подобное строительство нарушает их права, просят оказать возможное содействие.

«Что касается приема, вопросы были разные, начиная от дорог в Ленинском районе и заканчивая проблемами приема сигнала в Каракулинском районе, точечной застройки в Восточном поселке. Все вопросы мы берем на свой контроль, все берем в работу», - сказал Федоров.

Юрий Федоров также коснулся демографических проблем, о которых шла речь на федеральном уровне.

«Мы принимали бюджет, был министр финансов Антон Силуанов. Он подтвердил, что деньги на поддержку молодых семей есть. Средства будут федеральные, в бюджете они предусмотрены», - сообщил он.