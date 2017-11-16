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      Агентство информатизации и связи Удмуртии возглавил Тимур Меджитов

      12:09, 16 ноября, 2017
      12:09, 16 ноября, 2017
      933
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      #кадры\n#власть и чиновники\n#Удмуртия
      Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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      К своим обязанностям он приступил в четверг.

      Ижевск. Удмуртия. Агентство информатизации и связи Удмуртии возглавил Тимур Меджитов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

      Отбор на должность проводился в три этапа. Тимур Меджитов прошел их все, после чего встретился с министром связи и массовых коммуникаций России Николаем Никифоровым. Стороны обсудили потенциал развития вверенной Меджитову отрасли.

      К своим обязанностям Тимур Меджитов приступил с 16 ноября 2017 года.

      Напомним, агентство трансформируют в министерство информатизации и связи Удмуртской Республики.

      Наша справка: Тимур Ришатович Меджитов родился 24 июня 1984 года в городе Алмалык Ташкентской области Узбекской ССР. В 2005 году окончил «Ижевский государственный технический университет» по специальности «Автомобиле- и тракторостроение» и по специальности «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».

      В 2010 году прошел обучение по программе «Управление персоналом в подразделении».

      В 2005 году – инженер по сопровождению программного обеспечения ООО «Компания «Гарант»;

      С 2005 по 2011 год – менеджер по продажам ООО «ДИРЕКТУМ»;

      В 2011 году – руководитель направления по работе с органами власти ООО «ДИРЕКТУМ»;

      2011 – 2015 годы – руководитель группы продаж ООО «ДИРЕКТУМ»;

      2015 – 2017 годы – заместитель директора по работе с органами власти ООО «ДИРЕКТУМ»;

      С 2017 года - по настоящее время – руководитель Агентства информатизации и связи Удмуртской Республики.

      Женат, воспитывает двоих детей.

      12:09, 16 ноября, 2017
      933
      0
      #кадры\n#власть и чиновники\n#Удмуртия

       

       

       

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