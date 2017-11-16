К своим обязанностям он приступил в четверг.

Ижевск. Удмуртия. Агентство информатизации и связи Удмуртии возглавил Тимур Меджитов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Отбор на должность проводился в три этапа. Тимур Меджитов прошел их все, после чего встретился с министром связи и массовых коммуникаций России Николаем Никифоровым. Стороны обсудили потенциал развития вверенной Меджитову отрасли.

К своим обязанностям Тимур Меджитов приступил с 16 ноября 2017 года.

Напомним, агентство трансформируют в министерство информатизации и связи Удмуртской Республики.

Наша справка: Тимур Ришатович Меджитов родился 24 июня 1984 года в городе Алмалык Ташкентской области Узбекской ССР. В 2005 году окончил «Ижевский государственный технический университет» по специальности «Автомобиле- и тракторостроение» и по специальности «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».

В 2010 году прошел обучение по программе «Управление персоналом в подразделении».

В 2005 году – инженер по сопровождению программного обеспечения ООО «Компания «Гарант»;

С 2005 по 2011 год – менеджер по продажам ООО «ДИРЕКТУМ»;

В 2011 году – руководитель направления по работе с органами власти ООО «ДИРЕКТУМ»;

2011 – 2015 годы – руководитель группы продаж ООО «ДИРЕКТУМ»;

2015 – 2017 годы – заместитель директора по работе с органами власти ООО «ДИРЕКТУМ»;

С 2017 года - по настоящее время – руководитель Агентства информатизации и связи Удмуртской Республики.

Женат, воспитывает двоих детей.