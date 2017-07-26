Глава Малопургинского района рассказала о сроках завершения работ в «новом ветхом жилье»

По словам Светланы Колодкиной, она пригласила в район главного жилищного инспектора Удмуртии, чтобы договориться о переносе отчетной даты.

Малая Пурга. Удмуртия. Ликвидировать основные недочеты нового ветхого жилья в Малопургинском районе планируют в течение августа. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщила глава района Светлана Колодкина. По ее словам, строители действительно не успевают исправить все выявленные замечания к 1 августа. Именно поэтому в деревни Кечево и Гожня пригласили главного жилищного инспектора Удмуртии Марата Исмагилова – показать объем выполненных работ и договориться об отсрочке.

«Мы понимали, что сроки на самом деле у нас необходимо будет сдвинуть, поскольку застройщик устраняет замечания на других объектах, мы с ним (Маратом Исмагиловым – прим.ред.) об этом проговорили, и мы будем ходатайствовать по небольшому сдвигу. <…> Иногда так сроки можно сократить, но ничего не сделать, а лучше реально посмотреть», - рассказала Светлана Колодкина.

Основные работы завершаются в Кечево на Железнодорожной, 4, в Малой Пурге на Колхозной. «У нас там практически все сделали, соответственно август месяц приступят на Луговую в Гожне», - отметила глава района.

Серьезным вопросом остается газификация в Гожме, ресурс необходимо провести до 1 ноября.

Напомним, что руководитель Госжилинспекции Марат Исмагилов после визита в Малопургинский район написал о неготовности дома для переселенцев из ветхого жилья. «Для нас сейчас важно взаимодействие и просто организационная помощь. Мы инициировали эту рабочую встречу (с руководителем ГЖИ – прим.ред.) <>… Первый этап у нас завершается, и мы понимали, что сроки у нас в принципе в напряг», - прокомментировала Светлана Колодкина.

В апреле этого года в Кечево и Малой Пурге побывал врио главы Удмуртии Александр Бречалов. Он посетил дома, построенные по программе переселения из ветхого жилья. Оказалось, что квартиры не пригодны для жизни: холод, плесень на стенах, слабый напор воды, туалет в 30 метрах от здания. Руководитель региона потребовал устранить недостатки жилья.