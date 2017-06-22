Сергея Щукина лишили мандата депутата Гордумы Ижевска

Такое решение приняли на очередной сессии городского парламента.

Ижевск. Удмуртия. Сергея Щукина досрочно лишили мандата депутата городской думы Ижевска. Такое решение приняли в четверг, 22 июня, на очередной 15 сессии городского парламента.

«На основании заявления от 6 июня 2017 года прекратить досрочно в связи с отставкой по собственному желанию», - сказал начальник управления правовой экспертизы администрации Ижевска Дмитрий Чулкин.

За проголосовали 27 депутатов, против – 0, воздержался – 1.

Напомним, что 22 мая Ленинский районный суд Ижевска за вымогательство приговорил к 2 годам 6 месяцам колонии строгого режима издателя интернет-газеты «День.org» Сергея Щукина. Журналиста взяли под стражу в зале судебных заседаний.