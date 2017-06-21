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      Тимур Ягафаров поборется за пост главы Удмуртии

      11:46, 21 июня, 2017
      11:46, 21 июня, 2017
      334
      0
      #политика\n#ЛДПР\n#выборы\n#партии\n#Удмуртия
      Фото: vk.com/timuryagafarov
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      0

      Его кандидатуру выдвинула партия ЛДПР.

      Ижевск. Удмуртия. Тимур Ягафаров выдвинет свою кандидатуру для участия в досрочных выборах главы Удмуртии. Его поддержало региональное отделение партии ЛДПР, сообщает пресс-служба политического движения.

      Ранее о намерении принять участие в выборах 10 сентября заявили врио главы Удмуртии Александр Бречалов («Единая Россия») и Фарид Юнусов («Справедливая Россия»). 

      Сам Ягафаров говорил, что претендентом на пост главы от ЛДПР может стать депутат Гордумы Ижевска Дмитрий Кулишов. Как рассказал Кулишов корреспонденту информационного агентства «Сусанин», «на сегодняшний день вижу в городской думе Ижевска достаточно много работы, считаю, что Удмуртской Республике, и партии в частности буду полезнее в должности руководителя фракции в городской думе».

      Напомним, что 10 сентября этого года в Удмуртии пройдут выборы на пост главы региона, а также в Госсовет республики.

      Наша справка: Ягафаров Тимур Фаатович, руководитель депутатской фракции «ЛДПР» в Госсовете Удмуртии. Родился 20 ноября 1984 года. Образование высшее. Окончил Ижевский государственный технический университет, специальность – инженер-дефектоскопист, Камский институт гуманитарных и инженерных технологий, специальность – инженер-проектировщик, ФГБО УВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова», квалификация - магистр.

      2005 – 2006 гг. – специалист по организации производства, главный инженер, ООО «Инженерно-строительные изыскания», Ижевск.

      2006 – 2008 гг. – заместитель директора, исполнительный директор, директор, ООО «Удмуртгазпроект», Ижевск.

      2010 – 2012 гг. – директор, ООО НПФ «Инженерно-строительные изыскания», Ижевск.

      С 2012 г. – главный инженер, ООО НПФ «Инженерно-строительные изыскания», Ижевск.

      Избирался депутатом Совета депутатов МО "Каракулинский район" (декабрь 2011 г. - октябрь 2012 г.)

      11:46, 21 июня, 2017
      334
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      #политика\n#ЛДПР\n#выборы\n#партии\n#Удмуртия

       

       

       

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