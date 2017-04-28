Развитие АПК и популяризацию здорового образа жизни обсудили на дебатах в Удмуртии

В дискуссиях приняли участие бизнесмены, сотрудники образовательных учреждений и предприятий республики.

Ижевск. Удмуртия. Развитие АПК, проблемы села и популяризацию здорового образа жизни обсудили на дебатах в Удмуртии. В четверг, 27 апреля, спикеры встречались на площадке трижды.

На первой площадке для дискуссий воспитатель глазовской школы №15 Дмитрий Жеребцов, доцент Сарапульского политехнического института Рамиль Ямилов и директор «АСПЭК – Недвижимость» Ленар Сафин рассуждали о грантах для спортивных коллективов, помещений для спортивных клубов, работу с трудными подростками и зарплату воспитателей в учебных заведениях.

В обсуждении вопросов агропромышленного комплекса и села приняли участие испытатель вооружений конструкторско-технологического центра концерна «Калашников» Владислав Бартов, замгендиректора «КОМОС ГРУПП» Александр Коробейников и юрист компании «Продсервис» Валерий Песков.

«Основной задачей развития села должно стать сокращение огромного социального разрыва между селом и городом. Ведь на данный момент у жителей села отсутствует нормальное жилье, нет водопровода, нет дорог, нет магазинов, отсутствуют акушерские пункты во многих населенных пунктах, отсутствуют клубы по интересам и библиотеки», - рассказал Владислав Бартов.

Согласился с ним и Александр Коробейников: «Следует активизировать социально ориентированную политику развития сельских территорий и продолжить развитие инфраструктуры нашего села».

Третья площадка стала местом дискуссии на тему физической культуры, спорта и молодежной политики. В дебатах приняли участие индивидуальный предприниматель Ваге Карапетян, заведующая ижевским детским садом №131 Гульнара Мухаметзянова, студент Удмуртского госуниверситета Владислав Полетаев, ведущий геолог «Белкамнефти» Сергей Савинов, заведующая ижевским детским садом №24 Лариса Хомченко.

«Сегодня следует акцентировать внимание на молодежных неформальных объединениях. И нужно ставить в приоритет физкультуру и спорт не только в образовательных учреждениях, но и в жизни», - считает Гульнара Мухаметзянова

Ваге Карапетян уверен: «Надо дать возможность молодых и активных работать в государственной власти, влить новую энергию в нашу власть, поддержать рвение представителей молодого поколения».

Участники также обсудили сдачу норм ГТО, уровень зарплат и популяризацию здорового образа жизни.