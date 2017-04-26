Развитие физкультуры, спорта и проблемы молодежи обсудили на дебатах в Удмуртии

На площадке для дискуссии собрались кандидаты разных поколений.

Ижевск. Удмуртия. Участники дебатов в Удмуртии обсудили развитие физической культуры, спорта и проблемы молодежной политики в регионе. Каждый из спикеров высказал свое мнение по обозначенным вопросам.

В дебатах приняли участие кандидаты, претендующие на место в Государственном Совете Удмуртии: замруководителя регионального исполкома партии «Единая Россия» Дмитрий Плешаков, директор «Интер-Росс-Мебель» Алексей Санников, замдиректора республиканского центра содействия трудоустройству молодежи Мария Корнилова, гендиректор АО «Восход» Анатолий Хохряков, руководитель президиума Совета по развитию спорта в Удмуртской Республике Дмитрий Лукин, председатель местной организации Российского профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства Галина Чубчикова и директор Юкаменской средней школы Нина Бекмансурова.

«Ведутся разговоры о передаче детских юношеских спортивных школ из ведомства министерства образования в ведомства Минспорта. Я с этим не согласна», - отметила Нина Бекмансурова.

Она пояснила, что при таком развитии событий сократится число детей, которые будут заниматься в ДЮСШ, а преподаватели лишатся определенных льгот, так как станут просто тренерами.

С ней согласился и Дмитрий Лукин, добавив, что вместе с этим надо решить проблему доступности некоторых видов спорта, например, хоккея.

«У людей должна быть достойная зарплата, чтобы они могли платить за спортивное образование», - уверена Галина Чубчикова. При этом она считает, что для дошкольников занятия спортом должны быть бесплатными.

Отдельно участники высказались по проблемам трудоустройства молодежи и оттока молодых людей из сельской местности.

«Главная проблема села - уровень зарплат. Еще одна - отсутствие жилья, отсутсвие возможности его построить», - отметил Дмитрий Плешаков. Он считает, что работодателям в сельской местности нужно активнее вести работу по целевому обучению студентов.

«Я буду выступать за создание достойной инфраструктуры на селе. Этот вопрос не быстро решается, но он решается», - заверила Алексей Санников.

Мария Корнилова уверена, что, помимо трудоустройства, нужно создавать условия для того, чтобы молодым людям было чем заняться в свободное время.